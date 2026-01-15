Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (15/01/2026)
Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (15)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (15), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os dos estaduais, Copa do Rei, Campeonato Italiano e entre outros ao redor do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 15 de janeiro de 2026)
Copinha (terceira fase)
Fortaleza x Itaquaquecetuba – 10h – Xsports
Internacional x Nacional-SP – 11h – CazéTV
RB Bragantino x Canaã – 14h30 – Xsports
Palmeiras x Flamengo-SP – 15h – CazéTV
Santo André x Ibrachina – 15h – Ulisses TV
Fluminense x Ituano – 17h – CazéTV
São Paulo x Operário-PR – 19h – Xsports
Juventude x Botafogo – 21h30 – Xsports
Campeonato Italiano
Hellas Verona x Bologna – 14h30 – ESPN 2 e Disney+
Como x Milan – 16h45 – CazéTV e Disney+
Campeonato Alemão
Augsburg x Union Berlin – 16h30 – OneFootball
Copa do Rei
Racing Santander x Barcelona – 17h – ESPN e Disney+
Burgos x Valencia – 17h – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Carioca
Sampaio Corrêa-RJ x Nova Iguaçu – 17h – Premiere
Portuguesa-RJ x Botafogo – 19h – Premiere
Vasco x Maricá – 21h30 – ge tv, Sportv e Premiere
Série Rio de La Plata
Atlético Tucumán x Progreso – 18h15 – Disney+
Olimpia x Colo-Colo – 21h – Disney+
Campeonato Goiano
Inhumas x Abecat – 18h30 – TV Brasil Central
Crac x Goiás – 19h30 – Canal GOAT
Aparecidense x Atlético-GO – 20h40 – TV Brasil Central
Campeonato Gaúcho
Monsoon x Internacional – 19h – Sportv e Premiere
Campeonato Paulista
Botafogo-SP x Noroeste – 19h – HBO Max
RB Bragantino x Corinthians – 19h30 – Record, CazéTV, TNT e HBO Max
São Paulo x São Bernardo – 21h45 – TNT e HBO Max
Campeonato Paranaense
São Joseense x Cianorte – 19h – Canal GOAT
Campeonato Catarinense
Joinville x Criciúma – 19h30 – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Alagoano
CRB x Murici – 20h – SportyNet+ e NN Play
Campeonato Potiguar
Globo x América-RN – 20h – Canal GOAT
Campeonato Cearense
Fortaleza x Quixadá – 20h30 – Canal GOAT, ge.globo/ce e TVC
