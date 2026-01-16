menu hamburguer
Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (16/01/2026)

Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (16)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/01/2026
06:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (16), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Francês, Campeonato Alemão, Copinha e entre outros ao redor do mundo.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 16 de janeiro de 2026)

Campeonato Francês

PSG x Lille – 17h – CazéTV

Copinha (oitavas de final)

Atlético-PI x Guanabara City – 16h – CazéTV
Grêmio x América-RN – 18h30 – Xsports
Ceará x XV de Jaú – 20h45 – Xsports
Cruzeiro x Santos – 21h30 – CazéTV

Campeonato Espanhol

Espanyol x Girona – 17h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

Al Najma x Al Fateh – 10h40 – Canal GOAT
Al Ittihad x Al Ettifaq – 14h30 – Canal GOAT, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Fortuna Düsseldorf x Arminia Bielefeld – 14h30 – OneFootball
Eintracht Braunschweig x Magdeburg – 14h30 – OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Jahn Regensburg x Ingolstadt – 15h – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

Rodez x Le Mans – 16h – SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Holandês (Segunda Divisão)

Den Haag x Cambuur – 16h – Canal CaloSalvador

Campeonato Alemão

Werder Bremen x Eintracht Frankfurt – 16h30 – Xsports, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Castellón x Leganés – 16h30 – Disney+

Campeonato Italiano

Pisa x Atalanta – 16h45 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

West Bromwich x Middlesbrough – 17h – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Português

Sporting x Casa Pia – 17h15 – ESPN e Disney+

Campeonato Cearense

Ferroviário x Horizonte – 18h – TVC e FCFTV

Série Colômbia

Cúcuta Deportivo x Huracán – 18h15 – Disney+

Série Rio de La Plata

Independiente x Montevideo Wanderers – 21h – Disney+

