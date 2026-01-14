menu hamburguer
Guarani

Paulistão tem primeiro técnico demitido após duas rodadas; ex-Seleção assume

Início irregular no Estadual provoca mudança no comando do clube de Campinas

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 14/01/2026
14:47
Atualizado há 2 minutos
Guarani demitiu o treinador (Foto: Alexandre Battibugli/Ag.Paulistão)
imagem cameraGuarani demitiu o treinador (Foto: Alexandre Battibugli/Ag.Paulistão)
O técnico Matheus Costa foi demitido do comando do Guarani na manhã desta quarta-feira (14). A decisão foi tomada após o início ruim da equipe no Paulistão.

Neste ano, o time empatou com o Primavera, em casa, no Brinco de Ouro da Princesa, na rodada inicial da competição. Na terça-feira (13), o Bugre foi derrotado pelo Novorizontino, pela segunda rodada, por 2 a 0.

No total, o comandante, que chegou ao clube na reta final da Série C, soma cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O objetivo era conquistar o acesso à Série B, o que não aconteceu.

Elano assume o comando do Guarani (Foto: Divulgação / Guarani)
Elano assume o comando do Guarani (Foto: Divulgação / Guarani)

Elano assume

Sem um treinador definitivo, o ex-jogador Elano, que atua como coordenador técnico, assume o comando do Guarani. Ele estará à frente da equipe no confronto diante do Santos, no domingo (18), às 20h30, no Brinco de Ouro.

Tabela de jogos do Guarani

  • Rodada 1: Guarani 1x1 Primavera
  • Rodada 2: Novorizontino 2x0 Guarani
  • Rodada 3: Guarani x Santos
  • Rodada 4: Velo Clube x Guarani
  • Rodada 5: Portuguesa x Guarani
  • Rodada 6: Guarani x Ponte Preta
  • Rodada 7: Guarani x Botafogo-SP
  • Rodada 8: Palmeiras x Guarani

Formato do Paulistão

Inspirado na UEFA Champions League, o sistema passa a adotar uma divisão por potes, substituindo os tradicionais grupos fixos. As oito rodadas da primeira fase serão disputadas entre equipes do mesmo pote e também contra adversários de outros níveis.

Cada clube fará oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora, enfrentando times de diferentes. Os potes foram definidos de acordo com critérios de desempenho esportivo.

O Pote A reúne os maiores campeões estaduais: CorinthiansPalmeirasSantos e São Paulo. O Pote B conta com São BernardoNovorizontinoRed Bull Bragantino e Mirassol, que terminaram o Paulistão de 2025 entre a quinta e a oitava colocação. No Pote C estão Ponte PretaGuarani, Velo Clube e Portuguesa, classificados entre o nono e o 12º lugar na última edição. Já o Pote D é formado por Botafogo-SP e Noroeste, 13º e 14º colocados em 2025, além de Capivariano e Primavera, que subiram da Série A2.

Além dos três confrontos dentro de cada pote, cada equipe fará outras cinco partidas contra adversários de potes diferentes. Esses duelos foram definidos por meio de sorteio realizado durante o evento de lançamento do campeonato.

