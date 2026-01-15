menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Fortaleza x IAC: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha

Clubes se enfrentam pela terceira fase do torneio

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 15/01/2026
04:05
Fortaleza e IAC se enfrentam pela Copinha (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraFortaleza e IAC se enfrentam pela Copinha (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fortaleza e IAC se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 10h (horário de Brasília), no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba (SP). O confronto, válido pela terceira fase da Copinha, terá transmissão da Xsports.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Juventude e Botafogo. As oitavas do torneio serão realizadas nos dias 16 e 17 de janeiro.

Ficha do jogo

FOR
IAC escudo
IAC
Terceira fase
Copinha
Data e Hora
Quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, às 10h (de Brasília)
Local
Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba
Árbitro
Guilherme Drbochlaw (SP)
Assistentes
Leandra Aires Cossette (SP) e Pablo Lemos Fillet (SP)
Var
-
Onde assistir
Xsports

Em caso de empate no tempo normal, a vaga nas oitavas de final da Copinha será decidida nas penalidades máximas.

Fortaleza na Copinha 2026

Após inscrever 40 jogadores, o Fortaleza relacionou 24 nomes para a disputa da Copinha. O time comandado por Léo Porto tem entre seus destaques o goleiro Cássio, o zagueiro Kauã Rocha e o volante Bruninho.

continua após a publicidade

Na estreia, o time cearense derrotou o Centro Olímpico-SP por 1 a 0. Depois, veio a vitória por 4 a 2 diante do Confiança-PB. No fechamento da fase de grupos, o Tricolor superou o União Mogi por 5 a 1 e confirmou a liderança da chave. Na segunda fase, veio o triunfo por 2 a 1 sobre o Novorizontino.

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, o Tricolor caiu para o Ituano na terceira fase. Assim, em sua 23ª participação, a equipe terá a chance de superar tal campanha.

continua após a publicidade
Partida entre Fortaleza e Novorizontino, pela Copinha 2026 (Foto: Agência NaCaraDoGol/Fortaleza EC)
Partida entre Fortaleza e Novorizontino, pela Copinha 2026 (Foto: Agência NaCaraDoGol/Fortaleza EC)

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x IAC

✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X IAC
COPINHA - TERCEIRA FASE (MATA-MATA)

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba (SP)
📺 Onde assistir: Xsports

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Guilherme Drbochlaw (SP)
🚩 Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Pablo Lemos Fillet (SP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias