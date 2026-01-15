Fortaleza x IAC: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha
Clubes se enfrentam pela terceira fase do torneio
Fortaleza e IAC se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 10h (horário de Brasília), no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba (SP). O confronto, válido pela terceira fase da Copinha, terá transmissão da Xsports.
Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Juventude e Botafogo. As oitavas do torneio serão realizadas nos dias 16 e 17 de janeiro.
Ficha do jogo
Em caso de empate no tempo normal, a vaga nas oitavas de final da Copinha será decidida nas penalidades máximas.
Fortaleza na Copinha 2026
Após inscrever 40 jogadores, o Fortaleza relacionou 24 nomes para a disputa da Copinha. O time comandado por Léo Porto tem entre seus destaques o goleiro Cássio, o zagueiro Kauã Rocha e o volante Bruninho.
Na estreia, o time cearense derrotou o Centro Olímpico-SP por 1 a 0. Depois, veio a vitória por 4 a 2 diante do Confiança-PB. No fechamento da fase de grupos, o Tricolor superou o União Mogi por 5 a 1 e confirmou a liderança da chave. Na segunda fase, veio o triunfo por 2 a 1 sobre o Novorizontino.
Na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, o Tricolor caiu para o Ituano na terceira fase. Assim, em sua 23ª participação, a equipe terá a chance de superar tal campanha.
Confira as informações do jogo entre Fortaleza x IAC
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X IAC
COPINHA - TERCEIRA FASE (MATA-MATA)
📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba (SP)
📺 Onde assistir: Xsports
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Guilherme Drbochlaw (SP)
🚩 Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Pablo Lemos Fillet (SP)
