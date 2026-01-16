Ceará x XV de Jaú: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha
Clubes duelam pelas oitavas da competição
Ceará e XV de Jaú se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 20h45 (horário de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). O confronto, válido pelas oitavas da Copinha, terá transmissão da Xsports.
Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
Em caso de empate no tempo normal, a vaga nas quartas da Copinha será definida nas penalidades máximas.
Ficha do jogo
Quem se classificar no jogo desta sexta-feira terá pela frente o vencedor de Grêmio x América-MG. As quartas da Copinha acontecerão nos dias 18 e 19 de janeiro.
Ceará na Copinha 2026
Em sua estreia nessa Copinha, o Ceará venceu o Olímpico por 2 a 0. Depois, o clube superou o Carajás por 3 a 0 e garantiu a vaga no mata-mata. Ao enfrentar o Grêmio Prudente valendo a liderança do grupo, a equipe acabou sendo derrotada por 2 a 1.
Na segunda fase, o time de Porangabuçu encarou o Athletico-PR e venceu por 2 a 1. Na etapa seguinte, em novo duelo contra o Grêmio Prudente, o Alvinegro triunfou por 3 a 1.
Na edição de 2025, o Vovô foi eliminado pelo Vasco na terceira fase do torneio. Caso avance, será a melhor campanha da equipe na competição.
➡️ Vina se emociona e cita queda do Ceará: 'É pedir desculpas'
Confira as informações do jogo entre Ceará x XV de Jaú
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X XV DE JAÚ
COPINHA - OITAVAS (MATA-MATA)
📆 Data e horário: sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, às 20h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)
📺 Onde assistir: Xsports
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Fernando Bartz Guedes (SP)
🚩 Assistentes: Gabriel Rodrigues Santos (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)
