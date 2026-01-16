Ceará e XV de Jaú se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 20h45 (horário de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). O confronto, válido pelas oitavas da Copinha, terá transmissão da Xsports.

Em caso de empate no tempo normal, a vaga nas quartas da Copinha será definida nas penalidades máximas.

Ficha do jogo CEA XVJ Oitavas Copinha Data e Hora Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, às 20h45 (de Brasília) Local Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP) Árbitro Fernando Bartz Guedes (SP) Assistentes Gabriel Rodrigues Santos (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP) Var - Onde assistir Xsports

Quem se classificar no jogo desta sexta-feira terá pela frente o vencedor de Grêmio x América-MG. As quartas da Copinha acontecerão nos dias 18 e 19 de janeiro.

Ceará na Copinha 2026

Em sua estreia nessa Copinha, o Ceará venceu o Olímpico por 2 a 0. Depois, o clube superou o Carajás por 3 a 0 e garantiu a vaga no mata-mata. Ao enfrentar o Grêmio Prudente valendo a liderança do grupo, a equipe acabou sendo derrotada por 2 a 1.

Na segunda fase, o time de Porangabuçu encarou o Athletico-PR e venceu por 2 a 1. Na etapa seguinte, em novo duelo contra o Grêmio Prudente, o Alvinegro triunfou por 3 a 1.

Na edição de 2025, o Vovô foi eliminado pelo Vasco na terceira fase do torneio. Caso avance, será a melhor campanha da equipe na competição.

Partida entre Athletico-PR e Ceará, pela Copinha 2026. O Alvinegro venceu por 2 a 1 (Foto: Rapha Marques)

Confira as informações do jogo entre Ceará x XV de Jaú

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X XV DE JAÚ

COPINHA - OITAVAS (MATA-MATA)

📆 Data e horário: sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, às 20h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)

📺 Onde assistir: Xsports

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Fernando Bartz Guedes (SP)

🚩 Assistentes: Gabriel Rodrigues Santos (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)