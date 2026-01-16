menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Ceará x XV de Jaú: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha

Clubes duelam pelas oitavas da competição

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 16/01/2026
08:45
Ceará e XV de Jaú se enfrentam pela Copinha (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraCeará e XV de Jaú se enfrentam pela Copinha (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ceará e XV de Jaú se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 20h45 (horário de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). O confronto, válido pelas oitavas da Copinha, terá transmissão da Xsports.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Em caso de empate no tempo normal, a vaga nas quartas da Copinha será definida nas penalidades máximas.

Ficha do jogo

CEA
Escudo XV de Jaú
XVJ
Oitavas
Copinha
Data e Hora
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, às 20h45 (de Brasília)
Local
Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)
Árbitro
Fernando Bartz Guedes (SP)
Assistentes
Gabriel Rodrigues Santos (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)
Var
-
Onde assistir
Xsports

Quem se classificar no jogo desta sexta-feira terá pela frente o vencedor de Grêmio x América-MG. As quartas da Copinha acontecerão nos dias 18 e 19 de janeiro.

Ceará na Copinha 2026

Em sua estreia nessa Copinha, o Ceará venceu o Olímpico por 2 a 0. Depois, o clube superou o Carajás por 3 a 0 e garantiu a vaga no mata-mata. Ao enfrentar o Grêmio Prudente valendo a liderança do grupo, a equipe acabou sendo derrotada por 2 a 1.

continua após a publicidade

Na segunda fase, o time de Porangabuçu encarou o Athletico-PR e venceu por 2 a 1. Na etapa seguinte, em novo duelo contra o Grêmio Prudente, o Alvinegro triunfou por 3 a 1.

Na edição de 2025, o Vovô foi eliminado pelo Vasco na terceira fase do torneio. Caso avance, será a melhor campanha da equipe na competição.

➡️ Vina se emociona e cita queda do Ceará: 'É pedir desculpas'

Partida entre Athletico-PR e Ceará, pela Copinha 2026 (Foto: Rapha Marques)
Partida entre Athletico-PR e Ceará, pela Copinha 2026. O Alvinegro venceu por 2 a 1 (Foto: Rapha Marques)

Confira as informações do jogo entre Ceará x XV de Jaú

✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X XV DE JAÚ
COPINHA - OITAVAS (MATA-MATA)

📆 Data e horário: sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, às 20h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)
📺 Onde assistir: Xsports

continua após a publicidade

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Fernando Bartz Guedes (SP)
🚩 Assistentes: Gabriel Rodrigues Santos (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias