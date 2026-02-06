Casemiro voltou ao centro das atenções no futebol inglês. Após um período de forte contestação no fim de 2024, o volante brasileiro passou a ser tratado como peça-chave do Manchester United e virou destaque em análises recentes da imprensa britânica, que apontam sua recuperação técnica, física e tática como determinante para o momento da equipe na temporada.

Em análise feita pela "BBC" nesta quinta-feira (6), o cenário atual contrasta diretamente com o vivido pelo jogador no fim de dezembro, quando o United foi derrotado em casa pelo Newcastle por 2 a 0. Naquela partida, Casemiro foi um dos nomes mais criticados e, nos jogos seguintes, acabou afastado do time titular, permanecendo no banco por um mês e ficando fora de cinco compromissos consecutivos.

O contexto, porém, mudou. A própria BBC destaca que, no momento, Casemiro estaria entre os jogadores que o United "menos poderia se dar ao luxo de perder" no restante da temporada, evidenciando a virada de percepção em torno do brasileiro às vésperas de sua saída do clube, prevista para o fim do contrato. Logo no título da análise, o jornal destaca que o meio-campista "reviveu" sua carreira nos Red Devils.

Casemiro vive grande momento no Manchester United

A análise da imprensa inglesa aponta que a retomada de Casemiro não se explica por um único fator. O jornal destaca que, nesta temporada, o brasileiro passou a atuar em condições mais favoráveis às suas características, especialmente após mudanças no ambiente físico e tático da equipe.

Durante a passagem de Ruben Amorim pelo comando do Manchester United, entre novembro de 2024 e janeiro de 2026, Casemiro foi utilizado em uma função considerada fisicamente exigente, em um sistema que demandava grandes coberturas de espaço no meio-campo. A BBC ressalta que a preparação de pré-temporada foi decisiva para que o volante conseguisse lidar melhor com essas exigências ao longo do ano, apresentando-se mais forte e em melhor condição física.

O cenário ganhou novos contornos com a mudança no comando técnico. Desde a chegada de Michael Carrick, em janeiro, o United passou a adotar uma estrutura defensiva mais compacta, saindo de um 5-2-3 para um 4-4-2 mais conservador. De acordo com a análise da BBC, isso reduziu significativamente os espaços que Casemiro precisava defender sozinho, protegendo suas principais virtudes.

Os números citados pela emissora britânica indicam que, sob Carrick, Casemiro percorre menos distância por partida em média do que sob Amorim, além de disputar menos duelos por jogo – mas com índice de sucesso maior. A leitura feita pela imprensa é de que o brasileiro passou a escolher melhor os momentos de combate, conservando energia e sendo mais eficiente.

Casemiro comemorando o gol com Bruno Fernandes e Matheus Cunha (Foto: Paul Ellis)

O impacto também aparece no jogo ofensivo. A BBC destaca que Casemiro soma cinco gols e duas assistências na Premier League, ficando a um gol de sua temporada mais produtiva na liga. Parte desses gols veio em jogadas de bola parada, fundamento no qual o United passou a ser descrito como um dos times mais eficientes do campeonato.

A publicação aponta ainda que o posicionamento do brasileiro em cobranças de escanteio e faltas laterais tem sido recorrente, explorando movimentações no segundo poste e bloqueios de companheiros para gerar vantagem nos duelos aéreos.

Além disso, a reportagem ressalta evolução no jogo com a bola. Casemiro segue sendo um jogador de passes verticais e decisões rápidas, mas passou a atuar em um contexto mais controlado, com linhas mais próximas e melhor suporte ao redor. Isso, segundo a análise, reduziu exposições desnecessárias e potencializou sua leitura de jogo.

A Sky Sports também abordou a recuperação do volante em reportagem publicada no último dia 2 de fevereiro. O ex-jogador e comentarista Jamie Carragher foi direto ao tratar da mudança de patamar apresentada por Casemiro nas últimas semanas.

– É justo dizer agora que o futebol não o deixou. Pelo que ele tem produzido nesta temporada da Premier League, e não apenas contra o Fulham, mas também contra Arsenal e Manchester City, ele parece um jogador completamente diferente – afirmou Carragher.

As declarações contrastam com críticas feitas pelo próprio Carragher em maio de 2024, quando questionou se Casemiro ainda teria nível para competir no mais alto nível. A Sky destaca que o comentarista reconheceu publicamente a reviravolta do brasileiro.

– Ele parece fisicamente diferente. Naquela época, parecia um jogador no fim de carreira. Agora, o cenário é outro – completou.

Embora a saída ao fim da temporada já esteja definida, o volante brasileiro tem encerrado sua passagem pelo clube em alta, recuperando protagonismo e confiança. O material aponta ainda que, mesmo com discussões sobre uma reformulação no meio-campo do United, o espaço deixado por Casemiro tende a ser significativo, dado o impacto recente de suas atuações.

