Entenda por que LaLiga suspendeu jogo da 23ª rodada do Espanhol

LaLiga decidiu suspender a partida entre Rayo Vallecano e Real Oviedo, válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, na manhã deste sábado, por questões de segurança devido ao mau estado do gramado. O anúncio foi realizado horas antes do jogo, que seria realizado no estádio de Vallecas.

Em nota, a liga explicou que o campo de jogo "atualmente não atende às condições de segurança necessárias para a realização da partida". O Rayo Vallecano, mandante da partida, fez esforços ao longo da semana para conseguir manter o calendário, incluindo a substituição completa do gramado.

No entanto, as condições climáticas adversas durante a obra e a previsão de chuva persistente impediram que o campo atingisse as condições ideais e necessárias. A liga manteve a supervisão constante dos trabalhos, juntamente à coordenação do clube, a fim de monitorar a evolução do gramado.

Tanto o Rayo Vallecano quanto a LaLiga esgotaram todas as opções possíveis para tentar garantir que a partida pudesse ser realizada conforme programado até o último minuto. No entanto, o estado atual do gramado e a previsão do tempo para este sábado não permitem garantir a segurança dos jogadores, o que levou ao adiamento da partida.

A situação também foi exposta pelo elenco e pela comissão técnica do Rayo Vallecano horas antes do comunicado oficial da LaLiga. As partes expuseram deficiências tanto no estádio quanto no complexo esportivo do clube.

O texto publicado, endossado pela AFE (Associação Espanhola de Futebol), destacava a deterioração progressiva do gramado e outros problemas nas instalações utilizadas diariamente. Segundo os jogadores, a situação exposta já dura há meses, inclusive em um relatório de arbitragem além de outros episódios recentes envolvendo o estádio.

Qual será a nova data de Rayo Vallecano x Real Oviedo?

De acordo com as normas vigentes, será aberto um período para apresentação de propostas para uma nova data de realização da partida.

