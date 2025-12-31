Liverpool x Leeds United: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 19ª rodada
Liverpool e Leeds United se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 14h30 (de Brasília), em Anfield, em Liverpool (ING), pela 19ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Liverpool chega ao confronto buscando se manter no G4 do Campeonato Inglês. A equipe comandada por Arne Slot ocupa a quarta colocação, com 32 pontos, e vem de vitória sobre o Wolverhampton na última rodada. Em Anfield, os Reds tentam iniciar o ano com novo resultado positivo para seguir na briga por vaga na próxima Champions League.
O Leeds United, por sua vez, aparece na 16ª posição, com 20 pontos, e luta para se afastar da zona de rebaixamento. O time dirigido por Daniel Farke atravessa sequência de cinco jogos de invencibilidade na Premier League e tenta pontuar fora de casa diante de um adversário direto da parte de cima da tabela.
Tudo sobre o jogo entre Liverpool x Leeds United (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool 🆚 Leeds United
19ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Chris Kavanagh (ING)
🚩 Assistentes: Dan Cook (ING) e Blake Antrobus (ING)
📺 VAR: Darren England (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Curtis Jones; Mac Allister, Szoboszlai e Florian Wirtz; Ekitiké.
⚪🔵 Leeds United (Técnico: Daniel Farke)
Lucas Perri; Bogle, Bijol, Struijk e Gudmundsson; Ampadu, Tanaka e Stach; Okafor, Aaronson e Calvert-Lewin.
