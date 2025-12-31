menu hamburguer
Onde Assistir

Liverpool x Leeds United: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 19ª rodada

Lance!
Liverpool (ING)
Dia 31/12/2025
12:15
Liverpool e Leeds United se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 14h30 (de Brasília), em Anfield, em Liverpool (ING), pela 19ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

LIV
LEE
19ª rodada
Premier League
Data e Hora
Quinta-feira, 1 de janeiro, às 14h30 (de Brasília)
Local
Anfield, em Liverpool (ING)
Árbitro
Chris Kavanagh (ING)
Assistentes
Dan Cook (ING) e Blake Antrobus (ING)
Var
Darren England (ING)
Onde assistir

O Liverpool chega ao confronto buscando se manter no G4 do Campeonato Inglês. A equipe comandada por Arne Slot ocupa a quarta colocação, com 32 pontos, e vem de vitória sobre o Wolverhampton na última rodada. Em Anfield, os Reds tentam iniciar o ano com novo resultado positivo para seguir na briga por vaga na próxima Champions League.

O Leeds United, por sua vez, aparece na 16ª posição, com 20 pontos, e luta para se afastar da zona de rebaixamento. O time dirigido por Daniel Farke atravessa sequência de cinco jogos de invencibilidade na Premier League e tenta pontuar fora de casa diante de um adversário direto da parte de cima da tabela.

Tudo sobre o jogo entre Liverpool x Leeds United (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool 🆚 Leeds United
19ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Chris Kavanagh (ING)
🚩 Assistentes: Dan Cook (ING) e Blake Antrobus (ING)
📺 VAR: Darren England (ING)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Curtis Jones; Mac Allister, Szoboszlai e Florian Wirtz; Ekitiké.

⚪🔵 Leeds United (Técnico: Daniel Farke)

Lucas Perri; Bogle, Bijol, Struijk e Gudmundsson; Ampadu, Tanaka e Stach; Okafor, Aaronson e Calvert-Lewin.

