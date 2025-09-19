Liverpool x Everton: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Inglês
Liverpool e Everton terão os caminhos cruzados no Dérbi do Merseyside pela quinta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (20), às 08h30 (de Brasília), em Anfield, em Liverpool (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Liverpool 🔴
O Liverpool chega para o clássico após vitória heróica e nos acréscimos na estreia da Champions League sobre o Atlético de Madrid, por 3 a 2. Na Premier League, os Reds estão com 100% de aproveitamento, com vitórias em todos os quatro jogos. O clube de Arne Slot venceu o Burnley na última rodada, com gol de pênalti nos acréscimos.
Everton 🔵
Após uma temporada ruim, o Everton vem dando resposta no início da Premier League em meio a empolgação com a construção do novo estádio. Apesar da derrota na estreia, a equipe de Liverpool conquistou duas vitória seguidas na competição e empatou na rodada anterior, contra o Aston Villa, em 0 a 0.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Liverpool e Everton (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool 🆚 Everton
5ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 08h30 (de Brasília)
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Darren England
🚩 Assistentes: Lee Betts, Scott Ledger e Robert Madley (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Akil Howson (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Mohamed Salah, Wirtz e Gakpo; Ekitike.
❌ Desfalques: -
❓ Dúvidas: Curtis Jones e Stefan Bajcetic.
Everton (Técnico: David Moyes)
Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane e Garner; Iroegbunam e Gueye; Ndiaye, Kiernan Hall e Jack Grealish; Beto.
❌ Desfalques: Jarrad Branthwaite.
❓ Dúvidas: Mykolenko.
