Onde Assistir

Liverpool x Everton: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Inglês

Liverpool x Everton: quinta rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Liverpool x Everton: quinta rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Lance!
Liverpool (ING)
Dia 19/09/2025
08:30
Liverpool e Everton terão os caminhos cruzados no Dérbi do Merseyside pela quinta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (20), às 08h30 (de Brasília), em Anfield, em Liverpool (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Liverpool 🔴

O Liverpool chega para o clássico após vitória heróica e nos acréscimos na estreia da Champions League sobre o Atlético de Madrid, por 3 a 2. Na Premier League, os Reds estão com 100% de aproveitamento, com vitórias em todos os quatro jogos. O clube de Arne Slot venceu o Burnley na última rodada, com gol de pênalti nos acréscimos.

Everton 🔵

Após uma temporada ruim, o Everton vem dando resposta no início da Premier League em meio a empolgação com a construção do novo estádio. Apesar da derrota na estreia, a equipe de Liverpool conquistou duas vitória seguidas na competição e empatou na rodada anterior, contra o Aston Villa, em 0 a 0.

Ficha do jogo

Liverpool-escudo-onde-assistir
LIV
Everton-escudo-onde-assistir
EVE
5ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 20 de setembro, às 08h30 (de Brasília)
Local
Anfield, em Liverpool (ING)
Árbitro
Darren England
Assistentes
Lee Betts, Scott Ledger e Robert Madley (quarto árbitro)
Var
John Brooks (VAR1) e Akil Howson (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Liverpool e Everton (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool 🆚 Everton
5ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 08h30 (de Brasília)
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Darren England
🚩 Assistentes: Lee Betts, Scott Ledger e Robert Madley (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Akil Howson (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Mohamed Salah, Wirtz e Gakpo; Ekitike.

❌ Desfalques: -
Dúvidas: Curtis Jones e Stefan Bajcetic.

Everton (Técnico: David Moyes)
Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane e Garner; Iroegbunam e Gueye; Ndiaye, Kiernan Hall e Jack Grealish; Beto.

❌ Desfalques: Jarrad Branthwaite.
Dúvidas: Mykolenko.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

O Liverpool derrotou o Atlético de Madrid, por 3 a 2, pela Champions League (Foto: Oli Scarff/AFP)
