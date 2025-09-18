Henry pressiona o Arsenal: ‘É obrigatório ganhar algo’

Henry acredita que o elenco do Arsenal é forte o suficiente para lutar em todas as competições.

Ele destacou que é obrigatório conquistar algo e que não há mais desculpas.

Diante do bom início de temporada do Arsenal, tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões, Thierry Henry pressionou o time de Mikel Arteta a conquistar, ao menos, um título em 2025/26 e enfatizou que "acabou o tempo das desculpas".

Comentarista da "CBS Sports", Henry tratou do assunto após a vitória do Arsenal contra o Athletic Bilbao, na primeira rodada da Liga dos Campeões. Para além do resultado positivo e da boa fase, o ídolo gunner foi enfático nas cobranças:

“Sejamos todos sinceros, é obrigatório nesta temporada ganhar algo. É obrigatório. Eu sei que as pessoas vão falar sobre o título, e eu acho que vai ser uma batalha entre Liverpool e Arsenal. Você não pode descartar o Manchester City ainda, eles estão tentando coisas novas com novos jogadores. Mas eles (Arsenal) têm que ganhar algo [...] Você fala sobre o que eles fizeram recentemente, mas terminar em segundo não te dá um troféu. Em algum momento, você tem que validar o que está fazendo”, afirmou o ex-atacante.

Ao abordar a expectativa por títulos com maior profundidade, Thierry Henry analisou o elenco do Arsenal como competitivo o suficiente para lutar em todas as frentes e superar eventuais lesões:

“Este ano você não pode voltar e falar sobre lesões. Elas estão acontecendo, mas estão acontecendo em outros clubes também… Você tem que trazer algo este ano. Não há mais desculpas, não há mais nada, você tem este elenco agora e tudo o que precisa para ter um bom desempenho”, completou Henry.

Momento de afirmação para o Arsenal e Arteta

Apesar de ter vencido dois títulos desde que chegou ao clube, ainda em 2019, Mikel Arteta convive com a pressão de, enfim, tornar-se um protagonista. As conquistas de uma FA Cup e outra Supercopa da Inglaterra em seis anos de trabalho corroboram com o processo de virada de chave promovido pelo treinador espanhol, já que conviveu com a "sombra" de Arsene Wenger por um longo período.

Técnico do Arsenal, Arteta observa confronto contra o Liverpool, pela Premier League (Foto: Peter Powell/AFP)

Portanto, com a estabilidade competitiva e a qualificação do elenco atual, Thierry Henry entende que a mentalidade vencedora será o grande trunfo:

“Quando você joga pelo título, você precisa ir e conquistá-lo, não jogar para não perder jogos. Eu venho dizendo isso há muito tempo, não é de agora. Se você quer vencer o Liverpool ou o City, você tem que ir e conquistar, você não pode entrar nos jogos dizendo ‘não vamos perder'”, finalizou o ídolo do Arsenal.

