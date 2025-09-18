Ex-Botafogo, Danilo Barbosa está invicto e sem sofrer gols na Arábia Saudita
Volante inicia trajetória no Al-Ula com vitória por 5 a 0 fora de casa na estreia da segunda divisão saudita
Ex-Botafogo, o volante Danilo Barbosa iniciou sua trajetória no futebol da Arábia Saudita com grande destaque e vem chamando a atenção pela rápida adaptação. Em suas duas primeiras partidas pelo Al-Ula, o brasileiro soma duas vitórias pela segunda divisão saudita, sendo uma goleada por 5 a 0 e outra por 3 a 0, mantendo o 100% de aproveitamento até então.
Os triunfos não apenas reforçam o bom início do clube, que estreou nesta temporada na divisão, como também dão confiança para o projeto que está sendo construído ao redor da equipe.
— Foram dois primeiros jogos especiais. Estou feliz em poder contribuir logo de início com resultados tão importantes para o time. Chego para somar e ajudar o Al-Ula nesse novo projeto ambicioso e levar a equipe para lugares que merecem estar. Tenho tido toda a confiança de todos no clube e isso foi fundamental nesses primeiros jogos — destacou Danilo.
Danilo Barbosa deixou o Botafogo para atuar no futebol saudita
O meio-campista chegou em julho, após três anos e meio defendendo o Botafogo, onde foi peça-chave na reconstrução do clube carioca. Pelo Alvinegro, participou das conquistas mais marcantes da história recente, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores de 2024.
Danilo Barbosa, de 29 anos, deixou o Botafogo com 109 jogos, sete gols marcados e duas assistências. Ele esteve na mira do Fortaleza e do Atlético-MG na atual janela, mas o futebol do Oriente Médio apareceu como destino.
Agora, em um novo capítulo da carreira, Danilo se junta ao Al-Ula, equipe que conta com investimentos do governo saudita e que projeta se transformar em uma das grandes forças do país até 2030.
