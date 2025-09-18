menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ex-Botafogo, Danilo Barbosa está invicto e sem sofrer gols na Arábia Saudita

Volante inicia trajetória no Al-Ula com vitória por 5 a 0 fora de casa na estreia da segunda divisão saudita

Danilo Barbosa em ação pelo Al-Ula, da Arábia Saudita (Foto: Divulgação/Al-Ula)
imagem cameraDanilo Barbosa em ação pelo Al-Ula, da Arábia Saudita (Foto: Divulgação/Al-Ula)
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 18/09/2025
14:25
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ex-Botafogo, o volante Danilo Barbosa iniciou sua trajetória no futebol da Arábia Saudita com grande destaque e vem chamando a atenção pela rápida adaptação. Em suas duas primeiras partidas pelo Al-Ula, o brasileiro soma duas vitórias pela segunda divisão saudita, sendo uma goleada por 5 a 0 e outra por 3 a 0, mantendo o 100% de aproveitamento até então.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os triunfos não apenas reforçam o bom início do clube, que estreou nesta temporada na divisão, como também dão confiança para o projeto que está sendo construído ao redor da equipe.

continua após a publicidade

— Foram dois primeiros jogos especiais. Estou feliz em poder contribuir logo de início com resultados tão importantes para o time. Chego para somar e ajudar o Al-Ula nesse novo projeto ambicioso e levar a equipe para lugares que merecem estar. Tenho tido toda a confiança de todos no clube e isso foi fundamental nesses primeiros jogos — destacou Danilo.

Danilo Barbosa deixou o Botafogo para atuar no futebol saudita

Danilo Barbosa em ação pelo Al-Ula, da Arábia Saudita (Foto: Divulgação/Al-Ula)
Danilo Barbosa em ação pelo Al-Ula, da Arábia Saudita (Foto: Divulgação/Al-Ula)

O meio-campista chegou em julho, após três anos e meio defendendo o Botafogo, onde foi peça-chave na reconstrução do clube carioca. Pelo Alvinegro, participou das conquistas mais marcantes da história recente, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores de 2024.

continua após a publicidade

Danilo Barbosa, de 29 anos, deixou o Botafogo com 109 jogos, sete gols marcados e duas assistências. Ele esteve na mira do Fortaleza e do Atlético-MG na atual janela, mas o futebol do Oriente Médio apareceu como destino.

Agora, em um novo capítulo da carreira, Danilo se junta ao Al-Ula, equipe que conta com investimentos do governo saudita e que projeta se transformar em uma das grandes forças do país até 2030.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias