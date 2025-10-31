Liverpool x Aston Villa: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela décima rodada
Liverpool e Aston Villa terão os caminhos cruzados pela décima rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (1), às 17h (de Brasília), no Anfield, em Liverpool (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Em momento ruim na Premier League e eliminado da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool parou na sétima posição, com 15 pontos, após quatro derrotas consecutivas. Assim, os Reds buscam retornar ao bom momento em terras inglesas para se consolidarem na briga pelo título nacional.
Por outro lado, o Aston Villa está em alta, embalado por quatro vitórias consecutivas e em ótima fase na Premier League. A sequência fez o time saltar da 16ª para a 8ª posição e encostar na zona de classificação à Champions League, ficando apenas dois pontos atrás do G4.
Tudo sobre o jogo entre Liverpool e Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool 🆚 Aston Villa
10ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Stuart Attwell
🚩 Assistentes: Nicholas Hopton, Craig Taylor e Thomas Bramall (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Tierney (VAR1) e Matt Wilkes (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Mamardashvilli; Conor Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Curtis Jones e Dominik Szobozlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz e Cody Gakpo; Hugo Ektiké.
Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Dibu Martínez; Matty Cash, Konsa, Pau Torres e Lucas Digne; Onana e Kamara; Jadon Sancho, Rogers e McGinn; Ollie Watkins.
