menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Liverpool x Aston Villa: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela décima rodada

Avatar
Lance!
Liverpool (ING)
Dia 31/10/2025
17:00
Liverpool x Aston Villa: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraLiverpool x Aston Villa: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Liverpool e Aston Villa terão os caminhos cruzados pela décima rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (1), às 17h (de Brasília), no Anfield, em Liverpool (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Liverpool-escudo-onde-assistir
LIV
Aston Villa-escudo-onde-assistir
AST
10ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 1º de novembro, às 14h30 (de Brasília)
Local
Anfield, em Liverpool (ING)
Árbitro
Stuart Attwell
Assistentes
Nicholas Hopton, Craig Taylor e Thomas Bramall (quarto árbitro)
Var
Paul Tierney (VAR1) e Matt Wilkes (AVAR)
Onde assistir

Em momento ruim na Premier League e eliminado da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool parou na sétima posição, com 15 pontos, após quatro derrotas consecutivas. Assim, os Reds buscam retornar ao bom momento em terras inglesas para se consolidarem na briga pelo título nacional.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Aston Villa está em alta, embalado por quatro vitórias consecutivas e em ótima fase na Premier League. A sequência fez o time saltar da 16ª para a 8ª posição e encostar na zona de classificação à Champions League, ficando apenas dois pontos atrás do G4.

Tudo sobre o jogo entre Liverpool e Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool 🆚 Aston Villa
10ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Stuart Attwell
🚩 Assistentes: Nicholas Hopton, Craig Taylor e Thomas Bramall (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Tierney (VAR1) e Matt Wilkes (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Mamardashvilli; Conor Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Curtis Jones e Dominik Szobozlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz e Cody Gakpo; Hugo Ektiké. 

Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Dibu Martínez; Matty Cash, Konsa, Pau Torres e Lucas Digne; Onana e Kamara; Jadon Sancho, Rogers e McGinn; Ollie Watkins.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN UTD
Gakpo comemora gol pelo Liverpool na Premier League (Foto: PETER POWELL / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias