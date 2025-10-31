menu hamburguer
Tottenham x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela décima rodada

Londres (ING)
Dia 31/10/2025
12:09
Tottenham e Chelsea terão os caminhos cruzados em clássico válido pela décima rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (1), às 14h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Tottenham terá o primeiro desafio na sequência difícil pela Premier League, onde enfrenta Chelsea, Manchester United e Arsenal. Atualmente, os Spurs chegam em baixa após eliminação para o Newcastle pela Copa da Liga Inglesa no meio de semana.

Diferente dos rivais, o Chelsea vem de vitória por 4 a 3 sobre o Wolverhampton na quarta rodada. Porém, no Campeonato Inglês, os Blues foi derrotado pelo Sunderland e caiu para a nona colocação. O técnico Enzo Maresca rodou o elenco na competição eliminatória, voltando com seus principais jogadores neste sábado.

Tudo sobre o jogo entre Tottenham e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Tottenham 🆚 Chelsea
10ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Jarred Gillett
🚩 Assistentes: Timothy Wood, Wade Smith e Samuel Barrott (quarto árbitro)
📺 VAR: Craig Pawson (VAR1) e Adrian Holmes (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Guglielmo Vicario (Antonín Kinsky); Pedro Porro, Kevin Danso, Mick van de Ven e Djed Spence; João Palhinha e Rodrigo Bentancur; Mohammed Kudus (Lucas Bergvall), Brennan Johnson e Xavi Simons; Kolo Muani.

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Robert Sanchez; Reece James, Chalobahm Acheampong e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Andrey Santos (Estevão) e Alejandro Garnacho; João Pedro. 

O Tottenham é o quarto colocado da Premier League (Foto: Ian Kington / AFP)
Tottenham comemora gol marcado na Champions League (Foto: Ian Kington / AFP)

