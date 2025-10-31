Tottenham e Chelsea terão os caminhos cruzados em clássico válido pela décima rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (1), às 14h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING). O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+



O Tottenham terá o primeiro desafio na sequência difícil pela Premier League, onde enfrenta Chelsea, Manchester United e Arsenal. Atualmente, os Spurs chegam em baixa após eliminação para o Newcastle pela Copa da Liga Inglesa no meio de semana.

Diferente dos rivais, o Chelsea vem de vitória por 4 a 3 sobre o Wolverhampton na quarta rodada. Porém, no Campeonato Inglês, os Blues foi derrotado pelo Sunderland e caiu para a nona colocação. O técnico Enzo Maresca rodou o elenco na competição eliminatória, voltando com seus principais jogadores neste sábado.

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham 🆚 Chelsea

10ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️Arbitragem: Jarred Gillett

🚩 Assistentes: Timothy Wood, Wade Smith e Samuel Barrott (quarto árbitro)

📺 VAR: Craig Pawson (VAR1) e Adrian Holmes (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Guglielmo Vicario (Antonín Kinsky); Pedro Porro, Kevin Danso, Mick van de Ven e Djed Spence; João Palhinha e Rodrigo Bentancur; Mohammed Kudus (Lucas Bergvall), Brennan Johnson e Xavi Simons; Kolo Muani.

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sanchez; Reece James, Chalobahm Acheampong e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Andrey Santos (Estevão) e Alejandro Garnacho; João Pedro.



