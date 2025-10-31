Fulham e Wolverhampton se enfrentam neste sábado (1), às 12h (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres (ING), pela 10ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

O Fulham chega pressionado após uma sequência de quatro derrotas consecutivas na Premier League. A equipe de Marco Silva soma apenas oito pontos e ocupa a 17ª colocação, três acima da zona de rebaixamento. No meio da semana, os Cottagers empataram por 1 a 1 com o Wycombe Wanderers pela Copa da Liga Inglesa e avançaram nos pênaltis, com o goleiro Benjamin Lecomte sendo o destaque ao defender três cobranças.

Do outro lado, o Wolverhampton tenta encerrar a má fase. O time comandado por Vítor Pereira é o lanterna da competição, com apenas dois pontos em nove rodadas, e ainda não venceu na temporada. A equipe vem de eliminação na Copa da Liga, ao perder por 4 a 3 para o Chelsea em jogo movimentado. Antes disso, os Wolves também foram derrotados por Burnley e Sunderland, o que aumentou a pressão sobre o treinador português.

✅ FICHA TÉCNICA



Fulham 🆚 Wolverhampton

10ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro, às 12h (de Brasília)

📍 Local: City Ground, em Nottingham (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: John Brooks (ING)

🚩 Assistentes: Simon Bennett (ING) e Lee Betts (ING)

📺 VAR: Andy Madley (ING)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚫ Fulham (Técnico: Marco Silva)

Benjamin Lecomte; Timothy Castagne, Jorge Cuenca, Issa Diop e Calvin Bassey; Harrison Reed e Tom Cairney; Adama Traoré, Joshua King e Kevin; Raúl Jiménez.

🟠⚫ Wolverhampton (Técnico: Vítor Pereira)

José Sá; Matt Doherty, Yerson Mosquera, Toti Gomes e David Wolfe; Emmanuel Agbadou, Jackson Tchatchoua, Fer López e João Gomes; Hwang Hee-chan e Tolu Arokodare.

Fulham x Wolverhampton pela Premier League (Arte: Lance!)

