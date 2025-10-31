Nottingham Forest e Manchester United se enfrentam neste sábado (1), às 12h (de Brasília), no City Ground, em Nottingham (ING), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

O Nottingham Forest tenta reagir na Premier League após um início turbulento. Com apenas cinco pontos em nove rodadas, o time de Sean Dyche ocupa a 18ª colocação e luta para sair da zona de rebaixamento. A equipe não vence na liga desde a primeira rodada, quando superou o Brentford. Na estreia do novo treinador, porém, o Forest venceu o Porto por 2 a 0, pela Liga Europa, em jogo que marcou o primeiro gol do brasileiro Igor Jesus pelo clube.

Já o Manchester United vive momento oposto. Com três vitórias seguidas, os Red Devils ocupam a sexta posição com 16 pontos e encostam no G4. Sob o comando de Rúben Amorim, o time vem mostrando evolução ofensiva e venceu o Brighton por 4 a 2 na última rodada, com dois gols de Bryan Mbeumo e um de Matheus Cunha — o primeiro do atacante brasileiro pelo clube.

Tudo sobre o jogo entre Nottingham Forest x Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



Nottingham Forest 🆚 Manchester United

10ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro, às 12h (de Brasília)

📍 Local: City Ground, em Nottingham (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Darren England (ING)

🚩 Assistentes: Scott Ledger (ING) e Akil Howson (ING)

📺 VAR: Tim Robinson (ING)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🔴 Nottingham Forest (Técnico: Sean Dyche)

Sels; Savona, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Douglas Luiz, Elliott Anderson, Ndoye, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Igor Jesus.

🔴⚪ Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)

Lammens; Yoro, de Ligt e Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Diogo Dalot; Matheus Cunha e Mbeumo; Sesko.

Nottingham Forest x Manchester United pela Premier League (Arte: Lance!)

