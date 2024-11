Nesta quarta-feira (27), as equipes Sub-19 de Liverpool e Real Madrid se enfrentam pela UEFA Youth League, competição equivalente à Champions League para as categorias de base dos clubes que estão jogando o campeonato no profissional. A partida terá início a partir das 12h, pelo horário de Brasília, com transmissão do canal da UEFA.tv.

O Real Madrid venceu o Milan na última rodada da UEFA Youth League (Foto: Reprodução/Instagram)

Estatísticas de Liverpool e Real Madrid U-19

O Liverpool chega para o jogo de hoje depois de ter vencido o Bayer Leverkusen, da Alemanha, na última rodada da UEFA Youth League. A equipe inglesa soma no total sete pontos na competição, com duas vitórias, um empate e uma derrota nos quatro confrontos que disputou, ficando atualmente na 16ª sexta posição da fase classificatória.

Já o Real Madrid vem em uma fase pior na Youth League para esta partida. O clube merengue está atualmente na 22ª posição da classificação, garantindo a última vaga para a segunda fase da competição, com seis pontos somados (duas vitórias e duas derrotas). No entanto, a equipe é a primeira colocada de seu grupo no Campeonato Espanhol da categoria, com 34 pontos em 12 jogos.

Palpites para o jogo

Apenas um ponto separa as equipes de Liverpool e Real Madrid na UEFA Youth League, que prometem fazer um confronto muito disputado pelos três pontos, que garantiria um pequeno alívio para os times nesta competição. Jogando em sua casa, o Liverpool ganhou os dois jogos que disputou pelo campeonato, enquanto o Real Madrid possui três vitórias, uma derrota e um empates nos últimos cinco embates que fez longe de seus domínios.

⚽Escalações prováveis de Liverpool e Real Madrid U-19

Liverpool

Kornel Misciur; Carter Pinnington, Amaram Nallo, Wellity Lucky e Josh Davidson; Trey Nyoni, Michael Laffey e Kieran Morrison; Trent Kone Doherty, Ranel Young e Rio Ngumoha - Técnico: Berry Lewtas.

continua após a publicidade

Real Madrid

Álvaro González, Jesús Fortea, Diego Aguado Facio, Víctor Valdepeñas e Óscar Mesa; Pol Duran, Izan Regueira, Carlos Javier Díez Pagonessa e Pol Fortuny; Daniel Yañez e Hugo de Llanos - Técnico: Álvaro Arbeloa.