Em entrevista ao podcast “Mundo da Luta”, Rickson Gracie falou sobre o lançamento de seu novo livro “Conforto na escuridão: O poder do jiu-jítsu invisível”. A lenda do jiu-jitsu revela como os seus aprendizados no mundo das artes marciais lhe fortaleceram na batalha contra a doença de Parkinson recém-descoberta, e que inspirou a nova obra.

— A ideia foi que, com a história da minha vida, depois dessa biografia (no livro anterior chamado “Respira”), faltou que eu fui diagnosticado com Parkinson e estou passando uma fase, digamos assim, evolutiva da minha vida. E eu gostaria de passar para as pessoas a maneiro como tento resolver os meus problemas. Todos nós temos problemas, todos nós temos oponentes, seja físico, seja espiritual, seja mental, e para preservar a minha saúde mental, a minha fisicalidade no melhor nível possível, e o meu campo espiritual, tive que usar as ferramentas do guerreiro espiritual que explico no livro. — afirmou Rickson.

Aos 65 anos, Rickson lança seu segundo livro. O primeiro foi lançado em 2021 e se chama “Respire: uma vida em movimento”. Em julho de 2023, em uma entrevista ao canal da Kyra Gracie, ele tornou a pública a doença. A lenda do jiu-jitsu ressaltou que a decisão do anúncio veio em função da vontade de compartilhar como tem encarado a doença.

— Fui diagnosticado talvez um ano antes dessa minha entrevista com a Kyra. Achei melhor abrir para o mundo porque não existe a necessidade de esconder nada, e não me sinto mal com relação a esse enfrentamento, me sinto inclusive bem. Estou usando todas as ferramentas que aprendi durante a minha vida de artista marcial na aplicação desse novo oponente. Estou aplicando as minhas técnicas e o que acredito de jiu-jitsu invisível para certificar que meu jiu-jitsu, que a minha ideia, a minha perspectiva, a minha panorâmica do problema pode ser resolvida. Se não for resolvida por fora, vai ser resolvida por dentro, já está resolvida dentro o meu coração — disse Gracie.

Rickson Gracie possui um grande histórico na história do MMA. O brasileiro possui um cartel de 11 lutas de Vale-Tudo, com 11 vitórias, sendo um dos poucos lutadores que encerraram suas carreiras sem nenhuma derrota na modalidade. Nas décadas de 1980 e 1990, foi amplamente considerado melhor lutador do clã Gracie e um dos mais desafiadores do mundo.