Sem acordo com treinador português, Atlético-MG segue no mercado e avalia nomes para o comando

Com a demissão de Jorge Sampaoli, o Atlético iniciou a busca por um novo treinador para assumir o comando da equipe. A primeira investida do clube no mercado, porém, não teve sucesso.

O nome procurado pelo Galo foi o do técnico português Carlos Carvalhal, que recusou a proposta por questões familiares. Sem dirigir uma equipe desde maio de 2025, o treinador informou que não pretende assumir nenhum clube antes do fim da temporada europeia, em junho. A informação foi antecipada pelo ge e confirmada pelo Lance! .

Carvalhal, inclusive, já havia sido sondado pelo Atlético em outra oportunidade. Em agosto do ano passado, o técnico chegou a manter conversas com a diretoria alvinegra, mas as tratativas não avançaram devido ao desejo do português de permanecer na Europa.

Atlético em busca de treinador

Após a recusa do plano A, o Atlético Mineiro passou a avaliar internamente outros nomes disponíveis no mercado para avançar nas negociações por um novo treinador. Segundo a Rádio Itatiaia, a prioridade do clube é a contratação de um técnico estrangeiro para assumir o comando do Galo.

De acordo com apuração do Lance!, parte da diretoria atleticana vê com bons olhos treinadores portugueses. Entre os nomes analisados está o de Artur Jorge, que já esteve na mira do clube na última temporada. No entanto, o treinador tem contrato com o Al Rayyan, do Catar e os altos valores envolvidos para uma eventual liberação são considerados um obstáculo significativo nas tratativas.

A diretoria busca um profissional para um projeto de longo prazo, alinhado às diretrizes e aos princípios do clube. Diante das dificuldades do mercado, a definição do novo comandante pode não ocorrer de forma imediata, e o anúncio oficial tende a levar mais tempo do que o esperado.