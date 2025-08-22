Leverkusen x Hoffenheim: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Bundesliga
Equipes se enfrentam em duelo válido pela primeira rodada
Neste sábado (23), Bayer Leverkusen e TSG Hoffenheim se enfrentam na BayArena, em Leverkusen, pela 1ª rodada da Bundesliga 2025/26. A bola rola às 10h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo de SporTV (canal fechado), OneFootball (streaming), Cazé TV (YouTube), Disney+ (streaming) e Prime Video (streaming). ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video
O Bayer Leverkusen inicia a Bundesliga embalado pela boa preparação para a temporada. O time conquistou vitórias na Copa da Alemanha, vencendo o SG Sonnenhof Großaspach por 4 a 0, e chega motivado para o primeiro compromisso oficial na liga. Vice-campeão da última edição, o Leverkusen agora comandado por Erik ten Hag mantém a ambição de brigar pelo título e busca iniciar a competição com vitória diante de sua torcida.
Ficha do jogo
O TSG Hoffenheim chega à Bundesliga com moral elevada após uma pré-temporada perfeita, com oito vitórias em oito amistosos e desempenho ofensivo impressionante. O triunfo por 4 a 0 sobre o Hansa Rostock na Copa da Alemanha aumentou a confiança do elenco. Com o objetivo de uma campanha mais estável que na temporada passada, o Hoffenheim tenta manter o ritmo positivo diante de adversários mais fortes como o Leverkusen.
Confira as informações da partida entre Hoffenheim e Bayer Leverkusen pela Bundesliga (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
HOFFENHEIM X BAYER LEVERKUSEN
1ª RODADA – Bundesliga 2025/26
📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 10h30 (de Brasília)
📍 Local: BayArena, Leverkusen (ALE)
📺 Onde assistir: Sportv, OneFootball, Cazé TV, Disney+ e Prime Video
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bayer Leverkusen (Técnico: Erik ten Hag)
Mark Flekken; Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Piero Hincapié e Arthur Augusto; Aleix García, Robert Andrich e Nathan Tella; Amine Adli, Patrik Schick e Ibrahim Maza.
TSG Hoffenheim (Técnico: Christian Ilzer)
Oliver Baumann; Robin Hranác, Koki Machida, Bernardo Júnior, Vladimír Coufal; Wouter Burger, Leon Avdullahu e Bazoumana Touré; Andrej Kramaric, Tim Lemperle e Fisnik Asllani.
Tudo sobre
