Leicester x Wolverhampton: onde assistir, horário do jogo pela Premier League

O Leicester recebe o Wolverhampton neste domingo (22) pela 17ª rodada da Premier League. A bola rola a partir das 11h (horário de Brasília), no Leicester Stadium. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Leicester e o Wolves brigam na parte de baixo da tabela. Os donos da casa ocupam a 17ª posição - uma casa antes da zona de rebaixamento - com 14 pontos. Pelo lado visitante, o Wolverhampton está mais abaixo, na 19ª colocação com 9 pontos.

O Leicester recebe o Wolverhampton pela Premier League (Foto: Divulgação/ Leicester City)

✅ FICHA TÉCNICA

LEICESTER X WOLVERHAMPTON

17ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 22 de dezembro de 2024, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Leicester Stadium, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming).

