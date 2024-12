Crystal Palace x Arsenal: onde assitir e horário do jogo da Premier League

Crystal Palace e Arsenal se enfrentam neste sábado (21), às 14h30 (horário de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, na Inglaterra. A partida será válida pela 17° rodada da Premier League e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

As equipes vivem momentos diferentes na temporada. O Crystal Palace ocupa a 15° posição na tabela, com 16 pontos. O Arsenal, por sua vez, é o terceiro colocado na competição, com 30 pontos. As equipes se enfrentam pela última vez na quarta-feira (18) pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa e os Gunners venceram por 3 a 2, com direito a hat-trick do brasileiro, Gabriel Jesus.

No retrospecto do confronto, a equipe visitante leva grande vantagem. Foram 56 partidas, 34 vitórias do Arsenal, 16 empates e apenas nove vitóras do Palace.

Crystal Palace e Arsenal se enfrentam neste sábado (21) (Foto: Glyn KIRK / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

CRYSTAL PALACE X ARSENAL

17ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 21 de dezembro de 2024, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Selhurst Park, em Londres, na Inglaterra

📺 Onde assistir: Disney+

