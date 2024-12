Aston Villa x Manchester City: onde assistir e horário do jogo da Premier League

A equipe do Aston Villa recebe o Manchester City neste sábado (21), às 9h30 (horário de Brasília), no Villa Park, em Birminghan, na Inglaterra. A partida será válida pela 17° rodada da Premier League e terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming) e da ESPN (canal fechado). ➡️ Clique para assistir no Disney+

A equipe da casa ocupa a sétima posição na tabela com 25 pontos acumulados, até o momento. O Villa foi derrotado no último sábado (14) pelo Nottingham Forest por 2 a 1 e vai em busca de uma vitória. O Manchester City, por sua vez, tem 27 pontos e está na quinta posição. A equipe também vem de derrota para o rival, Manchester United, e precisa vencer para se manter nas primeiras posições.

Na Premier League os clubes já se enfrentaram 162 vezes. Foram 71 vitórias para o City, contra 52 do Aston Villa. Além de 39 empates. Nos últimos cinco confrontos entre os ingleses, a equipe da casa venceu três, empatou uma e perdeu outra.

Aston Villa e Manchester City se enfrentam neste sábado (21) (Foto: Oli SCARFF / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Aston Villa x Manchester City

17ª RODADA- PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 21 de dezembro de 2024, às 9h30 (de Brasília);

📍 Local: Villa Park, em Birmingham, na Alemanha;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

