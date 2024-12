Jornal inglês coloca Vini Jr em 2º lugar em votação de melhor do mundo de 2024

Vini jr venceu o prêmio Fifa The Best de melhor jogador do mundo em 2024. O brasileiro superou Rodri nas votações da premiação da entidade máxima. Porém, o brasileiro ficou atrás do espanhol na lista publicada pelo jornal inglês "The Guardian", nesta sexta-feira (20), dos 100 melhores atletas do futebol masculino em 2024.

O top 5 do jornal tem, além de Rodri e Vinícius Júnior, os seguintes nomes: Erling Haaland, na terceira posição, Lamine Yamal, na quarta, e Jude Bellingham, na quinta. Vale lembrar que o espanhol faturou a Bola de Ouro da revista "France Football".

Das estrelas do Brasil, o melhor jogador do país depois de Vini foi Raphinha, destaque do Barcelona e figurou a 25ª colocação. Rodrygo (31), Ederson (50), Gabriel Magalhães (57) e Savinho (94) também estiveram entre os 100 da lista.

Lista dos 100 melhores jogadores do mundo em 2024, segundo o "The Guardian"

Rodri - Manchester City Vinícius Jr - Real Madrid Erling Haaland - Manchester City Lamine Yamal - Barcelona Jude Bellingham - Real Madrid Harry Kane - Bayern Lautaro Martínez - Internazionale Florian Wirtz - Bayer Leverkusen Dani Carvajal - Real Madrid Kylian Mbappé - Real Madrid Mohamed Salah - Liverpool Cole Palmer - Chelsea Bukayo Saka - Arsenal Nico Williams - Athletic Bilbao Phil Foden - Manchester City Toni Kroos - Real Madrid Dani Olmo - Barcelona Martin Odegaard - Arsenal Jamal Musiala - Bayern Fede Valverde - Real Madrid Robert Lewandowski - Barcelona Ademola Lookman - Atalanta Emiliano Martínez - Aston Villa Antonio Rüdiger - Real Madrid Raphinha - Barcelona Granit Xhaka - Bayer Leverkusen Lionel Messi - Inter Miami William Saliba - Arsenal Viktor Gyökeres - Sporting Virgil van Dijk - Liverpool Rodrygo - Real Madrid Hakan Calhanoglu - Internazionale Alex Grimaldo - Bayer Leverkusen Declan Rice - Arsenal Rúben Dias - Manchester City Kevin De Bruyne - Manchester City Luis Díaz - Liverpool Alexis Mac Allister - Liverpool Pedri - Barcelona Bernardo Silva - Manchester City Antoine Griezmann - Atlético Madrid Cristiano Ronaldo - Al-Nassr Serhou Guirassy - Borussia Dortmund Fabián Ruiz - Paris Saint-Germain Josko Gvardiol - Manchester City Nicolò Barella - Internazionale Vitinha - Paris Saint-Germain Artem Dovbyk - Roma Khvicha Kvaratskhelia - Napoli Ederson - Manchester City Thibaut Courtois - Real Madrid Alessandro Bastoni - Internazionale Federico Dimarco - Internazionale Ollie Watkins - Aston Villa Julián Alvarez - Atlético Madrid Achraf Hakimi - Paris Saint-Germain Gabriel Magalhães - Arsenal Luka Modric - Real Madrid Omar Marmoush - Eintracht Frankfurt Son Heung-min - Tottenham Rafael Leão - Milan Victor Boniface - Bayer Leverkusen Bruno Fernandes - Manchester United Jeremie Frimpong - Bayer Leverkusen Mats Hummels - Roma Trent Alexander-Arnold - Liverpool Marcus Thuram - Inter Kyle Walker - Manchester City Xavi Simons - RB Leipzig Álvaro Morata - Milan Ángel Di María - Benfica Marc Cucurella - Chelsea Jonathan David - Lille Victor Osimhen - Galatasaray Jonathan Tah - Bayer Leverkusen Joshua Kimmich - Bayern James Rodríguez - Rayo Vallecano Kai Havertz - Arsenal Alisson - Liverpool Giorgi Mamardashvili​ - Valencia Pau Cubarsí - Barcelona Andriy Lunin - Real Madrid Cristian Romero - Tottenham Cody Gakpo - Liverpool Michael Olise - Bayern David Raya - Arsenal Jules Koundé - Barcelona Bradley Barcola - Paris Saint-Germain Eduardo Camavinga - Real Madrid Alexander Isak - Newcastle Unai Simón - Athletic Bilbao Gregor Kobel - Borussia Dortmund Dusan Vlahovic - Juventus Savinho - Manchester City Christian Pulisic - Milan Mike Maignan - Milan Riccardo Calafiori - Arsenal Aleksandar Mitrovic - Al-Hilal Julian Brandt - Borussia Dortmund Marcel Sabitzer - Borussia Dortmund

