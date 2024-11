Leganés recebe o Real Madrid, neste domingo (23), em duelo válido pela 14ª rodada da La Liga. A bola rola a partir das 14h30 (de Brasília) e as equipes entram em campo no estádio Municipal Butarque. O confronto será transmitido exclusivamente pela ESPN, na TV fechada, ou através do streaming Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

De volta na La Liga, o Leganés está na 14ª posição na classificação, com 14 pontos após 13 rodadas. Já na parte de cima da tabela, o Real Madrid conta com 27 pontos e está em terceiro lugar, atrás apenas do Barcelona e do Atlético de Madrid.

➡️ Por que Zidane deu a cabeçada em Materazzi na final da Copa de 2006?

✅ FICHA TÉCNICA

LEGANÉS X REAL MADRID

14ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: domingo, 24 de novembro de 2024, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Butarque, em Madri (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium

🟨 Árbitro: Javier Alberola Rojas

🚩 Assistentes: Guillermo Cuadra Fernández e Jorge Figueroa Vázquez

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LEGANÉS (Técnico: Borja Jiménez)

Dmitrovic; Rosier, Sergio González, Nastasic, Javi Hernández; Cissé, Neyou, Brasanac; Fuente, Cruz, Haddadi.

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Valverde, Rudiger, Raúl, García; Modric, Camavinga, Jude Bellingham; Brahím Díaz, Mbappé, Vinícius Júnior.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional