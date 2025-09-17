menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

LDU x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Equipes entram em campo pela ida das quartas de final da Libertadores

Onde Assistir LDU X SÃO PAULO
imagem cameraLDU e São Paulo se enfrentam pela ida das quartas de final da Copa Libertadores (Foto: Arte Lance!)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 17/09/2025
08:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

São Paulo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (18) às 19h (de Brasília) no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. A partida será válida pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. A transmissão será feita pelo serviço de streaming Paramount.

continua após a publicidade

Relacionadas

O Tricolor vem de uma vitória no Brasileirão por 1 a 0 contra o Botafogo. Pela Copa Libertadores, o time está invicto nesta temporada. Nas oitavas de final, se classificou após eliminar o Atlético Nacional no Morumbis em uma disputa de pênaltis.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Ficha do jogo

Escudo LDU
LDU
São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
LIBERTADORES
IDA - QUARTAS DE FINAL
Data e Hora
Quinta-feira, 18 de setembro de 2025, às 19h (de Brasília)
Local
Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador
Árbitro
Yael Falcon (ARG)
Assistentes
Facundo Rodriguez (ARG) e José Savorani (ARG)
Var
Jorge Baliño (ARG)
Onde assistir

A LDU contará novamente com a força de jogar em casa neste primeiro duelo. A equipe garantiu a classificação nas oitavas de final ao superar o Botafogo, vencendo por 2 a 1 no placar agregado. O confronto decisivo, assim como agora, também foi disputado na altitude de Quito.

continua após a publicidade

➡️Conmebol define árbitro de Mundial de Clubes para LDU x São Paulo na Libertadores

JOgadores do São Paulo
LDU e São Paulo se enfrentam na quinta-feira, dia 18 de setembro (Foto: Nelson Almeida / AFP)

Confira as informações do jogo entre LDU x São Paulo pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA
LDU x SÃO PAULO
JOGO DE IDA - QUARTAS DE FINAL - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, dia 16 de setembro de 2025
📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador
📺 Onde assistir: Paramount+

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG)
🚩 Assistentes: Facundo Rodriguez (ARG) e José Savorani (ARG)
🖥️ VAR: Jorge Baliño (ARG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES]

LDU (Técnico: Tiago Nunes)

Gonzalo Valle, Ricardo Adé, Kevin Minda, Leonel Quiñónez, José Quintero, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Bryan Ramírez, Gabriel Villamil, Lisandro Alzugaray e Jeison Medina.

continua após a publicidade

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Ferraresi; Cédric, Alisson, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e Ferreirinha.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias