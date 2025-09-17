LDU x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Equipes entram em campo pela ida das quartas de final da Libertadores
São Paulo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (18) às 19h (de Brasília) no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. A partida será válida pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. A transmissão será feita pelo serviço de streaming Paramount.
O Tricolor vem de uma vitória no Brasileirão por 1 a 0 contra o Botafogo. Pela Copa Libertadores, o time está invicto nesta temporada. Nas oitavas de final, se classificou após eliminar o Atlético Nacional no Morumbis em uma disputa de pênaltis.
Ficha do jogo
A LDU contará novamente com a força de jogar em casa neste primeiro duelo. A equipe garantiu a classificação nas oitavas de final ao superar o Botafogo, vencendo por 2 a 1 no placar agregado. O confronto decisivo, assim como agora, também foi disputado na altitude de Quito.
➡️Conmebol define árbitro de Mundial de Clubes para LDU x São Paulo na Libertadores
Confira as informações do jogo entre LDU x São Paulo pela Libertadores
✅ FICHA TÉCNICA
LDU x SÃO PAULO
JOGO DE IDA - QUARTAS DE FINAL - LIBERTADORES
📆 Data e horário: quinta-feira, dia 16 de setembro de 2025
📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador
📺 Onde assistir: Paramount+
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG)
🚩 Assistentes: Facundo Rodriguez (ARG) e José Savorani (ARG)
🖥️ VAR: Jorge Baliño (ARG)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES]
LDU (Técnico: Tiago Nunes)
Gonzalo Valle, Ricardo Adé, Kevin Minda, Leonel Quiñónez, José Quintero, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Bryan Ramírez, Gabriel Villamil, Lisandro Alzugaray e Jeison Medina.
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Ferraresi; Cédric, Alisson, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e Ferreirinha.
