Conmebol define árbitro de Mundial de Clubes para LDU x São Paulo na Libertadores

A Conmebol definiu a arbitragem para o jogo entre LDU e São Paulo, que acontecerá pela ida das quartas de final da Copa Libertadores nesta quinta-feira, dia 18. A partida será em Quito, no estádio Rodrigo Paz Delgado. No apito estará o argentino Yael Falcon.

Yael Falcon foi escalado também para jogos no Mundial de Clubes. Inclusive, foi o juiz de confrontos como Chelsea contra Tunis e atuou como quarto árbitro no jogo entre Al-Hilal e Manchester City. Árbitro da Fifa, também apitou jogos em eliminatórias da Copa do Mundo.

O árbitro começou sua carreira em 2019, no Campeonato Argentino. Esteve presente em torneios importantes, além dos citados. Inclusive, nas Olimpíadas de Paris em 2024.

Sem polêmicas recentes entre brasileiros, é um treinador que chama atenção pelo número de cartões. Nesta temporada, de acordo com levantamentos feitos pelo Lance!, teve uma média de 5,6 amarelos por partida. Ele é visto como um técnico que tem bastante "pulso firme" nas decisões, mas não costuma interromper muito os jogos.

O árbitro terá auxílio de Facundo Rodriguez (ARG) e José Savorani (ARG). A arbitragem de vídeo, por sua vez, ficará na responsabilidade de Jorge Baliño (ARG).

Árbitro teve passagens em Mundial de Clubes e eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

São Paulo busca vantagem fora de casa na Libertadores

O São Paulo encara a LDU em busca da vantagem fora de casa buscando resolver com tranquilidade no Morumbis na próxima semana.

O Tricolor Paulista encara a Copa Libertadores com foco máximo. Internamente, é visto como a grande prioridade na temporada. Se o time avançar, encara o vencedor de River Plate e Palmeiras. A final da Libertadores acontecerá em Lima, no Peru.