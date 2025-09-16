São Paulo tem atualizações em lista de inscritos para Libertadores; saiba como está
Tricolor joga a partida na quinta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo teve algumas atualizações na lista de inscritos para a Copa Libertadores. O time tinha até às vésperas das quartas de final da competição para fazer estas alterações. O time incluiu Maílton, Rafael Tolói e Rigoni, reforços que chegaram na última janela.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Do outro lado, o Tricolor retirou Jandrei, Lucas Ferreira e Ruan Tressoldi. Inclusive, Ruan ainda estava inscrito no jogo pelas oitavas de final, que aconteceu contra o Atlético Nacional, mesmo não estando mais na equipe. Das despedidas recentes, Henrique Carmo - negociado ao CSKA -, ainda segue na lista.
➡️São Paulo aposta em força máxima contra a LDU pela Libertadores; veja provável escalação
Veja como ficou a lista atualizada do São Paulo
Goleiros: João Pedro, Leandro, Rafael, Young.
Laterais: Cédric, Enzo Díaz, Guilherme Reis, Igor Felisberto, Maik, Nicolas, Patrick, Wendell, Maílton.
Zagueiros: Alan Franco, Andrade, Arboleda, Ferraresi, Igão, Isac, Rafael Tolói, Sabino.
Meio-campistas: Alisson, Bezerra, Bobadilla, Djhordney, Guilherme Batista, Juan Potes, Luan, Luiz Gustavo, Marcos Antonio, Negrucci, Oscar, Pablo Maia, Pedro Ferreira.
Atacantes: André Silva, Calleri, Dinenno, Ferreira, Henrique Carmo, Lucas Moura, Lucca, Paulinho, Ryan Francisco, Tapia, Tete e Rigoni.
Time busca vantagem fora de casa
O São Paulo encara a LDU em busca da vantagem fora de casa buscando resolver com tranquilidade no Morumbis na próxima semana. Jogo será na quinta-feira.
O Tricolor Paulista encara a Copa Libertadores com foco máximo. Internamente, é visto como a grande prioridade na temporada. Se o time avançar, encara o vencedor de River Plate e Palmeiras na semifinal. A final da Libertadores acontecerá em Lima, no Peru.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias