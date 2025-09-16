São Paulo aposta em força máxima contra a LDU pela Libertadores; veja provável escalação
Tricolor encara a LDU em Quito nesta quinta-feira
O São Paulo tem um grande desafio nesta semana. Na altitude de Quito, no Equador, a equipe irá encarar a LDU pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.
O jogo será quinta-feira, dia 18. A volta acontece exatamente uma semana depois, mas no estádio do Morumbis. A competição é a grande meta do Tricolor na temporada. E para o jogo, a esperança é ter força máxima.
A maior preocupação do time era nas laterais, após Wendell e Enzo Díaz deixarem o último jogo, contra o Botafogo, com dores. Os atletas foram avaliados logo na reapresentação do elenco e nenhuma lesão foi constatada. Ferreirinha, também preservado, treinou sem limitações.
Hernán Crespo manterá o sistema com três zagueiros. A dúvida é quanto a formação da zaga. Rafael Tolói, reforço contratado na última janela, foi titular no final de semana e chamou atenção nos números, podendo ser uma boa opção.
No meio de campo, o Lance! apurou que Pablo Maia está sendo visto com boas chances de começar como titular também. Existe uma dúvida no ataque. Luciano estava suspenso no último jogo e pode voltar à titularidade no setor ofensivo. Em mãos para ser sua dupla, Crespo tem opções: Rigoni, Tapia, Dinenno e Ferreirinha.
Provável escalação
Uma provável escalação para o São Paulo enfrentar a LDU, em Quito, pode ser formada por Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Ferraresi; Cédric, Alisson, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e Ferreirinha.
Time busca vantagem fora de casa na Libertadores
O São Paulo encara a LDU em busca da vantagem fora de casa buscando resolver com tranquilidade no Morumbis na próxima semana.
O Tricolor Paulista encara a Copa Libertadores com foco máximo. Internamente, é visto como a grande prioridade na temporada. Se o time avançar, encara o vencedor de River Plate e Palmeiras na semifinal. A final da Libertadores acontecerá em Lima, no Peru.
