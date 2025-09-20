menu hamburguer
Lazio x Roma: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Campeonato Italiano

Equipes entram em campo pela quarta rodada do Campeonato Italiano

Neste domingo (21), Lazio e Roma jogam às 7h30 (de Brasília), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Italiano 2025/2026. O confronto acontece na capital italiana, no Estádio Olímpico de Roma. O Derby della Capitale terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Lazio

Os donos da casa vêm de derrota por 1 a 0 para o Sassuolo na última partida pelo Campeonato Italiano. A equipe do técnico Maurizio Sarri soma duas derrotas em três partidas pela liga local e ocupa a décima posição.

Roma

A Roma está invicta há quatro clássicos no Campeonato italiano. Por outro lado, o time de Gian Piero Gasperini vem de derrota, em casa, para o Torino, no último domingo (14). Os visitantes estão na sexta posição do Campeonato Italiano com seis pontos em três jogos.

Ficha do jogo

Lazio-escudo-onde-assistir
LAZ
Roma-escudo-onde-assistir
ROM
4ª rodada
Campeonato Italiano
Data e Hora
Domingo, 21 de setembro, 7h30 (de Brasília)
Local
Estádio Olímpico, Roma, na Itália
Árbitro
-
Assistentes
Giovanni Baccini e Giovanni Ayrold (quarto árbitro)
Var
Aleandro Di Paolo (VAR1) e Davide Massa (AVAR)
Onde assistir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Lazio (Técnico: Maurizio Sarri)
Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos e Zaccagni

Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini)
Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Kone, Angelino; Soule, El Shaarawy; Ferguson

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Luca Pellegrini - Lazio x Roma
Luca Pellegrini constrói jogada em Lazio x Roma, pelo Italiano da temporada 2024/25 (Foto: Tiziana Fabi / AFP)

