Lazio x Roma: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Campeonato Italiano
Equipes entram em campo pela quarta rodada do Campeonato Italiano
Neste domingo (21), Lazio e Roma jogam às 7h30 (de Brasília), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Italiano 2025/2026. O confronto acontece na capital italiana, no Estádio Olímpico de Roma. O Derby della Capitale terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Lazio
Os donos da casa vêm de derrota por 1 a 0 para o Sassuolo na última partida pelo Campeonato Italiano. A equipe do técnico Maurizio Sarri soma duas derrotas em três partidas pela liga local e ocupa a décima posição.
Roma
A Roma está invicta há quatro clássicos no Campeonato italiano. Por outro lado, o time de Gian Piero Gasperini vem de derrota, em casa, para o Torino, no último domingo (14). Os visitantes estão na sexta posição do Campeonato Italiano com seis pontos em três jogos.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Lazio x Roma pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Lazio 🆚 Roma
4ª rodada — Campeonato Italiano
📆 Data e horário: Domingo, 21 de setembro, 7h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico, Roma (ITA)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: -
🚩 Assistentes: Giovanni Baccini e Giovanni Ayrold (quarto árbitro)
📺 VAR: Aleandro Di Paolo (VAR1)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Lazio (Técnico: Maurizio Sarri)
Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos e Zaccagni
Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini)
Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Kone, Angelino; Soule, El Shaarawy; Ferguson
