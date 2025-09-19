Comentarista ‘diminui’ polêmicas de arbitragem em Flamengo x Estudiantes: ‘Loucura’

O comentarista e ex-jogador Rafael, atualmente contratado pela “GE TV”, opinou sobre as polêmicas de arbitragem no jogo das quartas de final da Libertadores entre Flamengo e Estudiantes, da Argentina. Segundo ele, quando um erro acontece a favor do rubro-negro, é considerado roubo historico. Enquanto a reclamação de outras equipes é chamada de ‘choro’.

Através de suas redes sociais, Rafael completou dizendo que é loucura esse tipo de comportamento. O ex-jogador declarou ainda que gostaria de ver o mesmo discurso adotado para todas as equipes prejudicadas por erros da arbitragem. Confira a publicação abaixo.

Rafael 'diminui' polêmica de arbitragem em Flamengo x Estudiantes (Foto: Divulgação/Instagram)

Jogando para mais de 70 mil pessoas, o Flamengo derrotou o Estudiantes por 2 a 1, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. No entanto, a partida ficou marcada pela expulsão do atacante Gonzalo Plata, que foi chutado pelo adversário e acabou expulso pelo árbitro colombiando, Andrés Rojas.

Os problemas começaram ainda no intervalo. Durante a transmissão da partida, o repórter Pedro Henrique Torre, da ESPN, os jogadores do Flamengo teriam cobrado o quarto árbitro, por ter sugerido a substituição de um jogador amarelado ao técnico do Estudiantes. Com as polêmicas, o clube estuda pedir a anulação da expulsão de Plata.

Plata recebe cartão vermelho em Flamengo x Estudiantes pela Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Flamengo x Estudiantes

Após vencer o jogo de ida no Maracanã, o Flamengo agora se prepara para o confronto decisivo contra o Estudiantes na próxima quinta-feira (25). Valendo a classificação para as semifinais da Libertadores, a bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi.

Antes disso, o rubro-negro terá um confronto importante pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo (21), os comandados de Filipe Luís terão o clássico contra o Vasco, às 17h30, no Maracanã.