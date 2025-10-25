Lazio x Juventus: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano
Confira todas as informações do duelo válido pela oitava rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Lazio e Juventus terão os caminhos cruzados pela oitava rodada do Campeonato Italiano. A partida será realizada neste domingo (26), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma (ITA). O jogo terá transmissão da CazéTV e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Estêvão joga? Veja a escalação do Chelsea em duelo pela Premier League
Futebol Internacional25/10/2025
- Futebol Internacional
Jornal espanhol diz que Barcelona ‘apressou’ o retorno de Raphinha
Futebol Internacional25/10/2025
- Futebol Internacional
Ruben Amorim rebate críticas de Arne Slot e pede estabilidade no Manchester United
Futebol Internacional25/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
A Lazio vive momento difícil na temporada. Atualmente na 12ª colocação, com apenas oito pontos conquistados, a equipe italiana terá grande desafio contra a Juventus, principalmente para aliviar a pressão. O time de Mauirizio Sarri também tem problemas com lesões, visto que terá seis desfalques no time titular.
A Juventus, por sua vez, quer voltar a vencer depois de perder para o Real Madrid na Champions League. A Velha Senhora está na 7ª posição do Campeonato Italiano e joga fora de casa contra um dos clubes mais tradicionais do país.
Tudo sobre o jogo entre Lazio e Juventus (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Lazio 🆚 Juventus
8ª rodada — Campeonato Italiano
📆 Data e horário: domingo, 26 de outubro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico de Roma (ITA)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Andrea Colombo
🚩 Assistentes: Stefano Alassio, Alberto Tegoni e Valerio Crezzini (quarto árbitro)
📺 VAR: Francesco Meraviglia (VAR1) e Fabio Maresca (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Lazio (Técnico: Maurizio Sarri)
Ivan Provedel; Manuel Lazzari, Mario Gila, Alessio Romagnoli e Adam Marusic; Danilo Cataldi, Mattéo Guendouzi e Toma Basic; Gustav Isaksen, Mattia Zaccagni e Boulaye Dia.
Juventus (Técnico: Igor Tudor)
Di Gregorio; Rugani, Lloyd Kelly e Federico Gatti; Pierre Kalulu (João Mário), Khéphren Thuram, Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso; Francisco Conceição, Kenan Yildiz e Jonathan David.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias