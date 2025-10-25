Lazio e Juventus terão os caminhos cruzados pela oitava rodada do Campeonato Italiano. A partida será realizada neste domingo (26), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma (ITA). O jogo terá transmissão da CazéTV e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

A Lazio vive momento difícil na temporada. Atualmente na 12ª colocação, com apenas oito pontos conquistados, a equipe italiana terá grande desafio contra a Juventus, principalmente para aliviar a pressão. O time de Mauirizio Sarri também tem problemas com lesões, visto que terá seis desfalques no time titular.

A Juventus, por sua vez, quer voltar a vencer depois de perder para o Real Madrid na Champions League. A Velha Senhora está na 7ª posição do Campeonato Italiano e joga fora de casa contra um dos clubes mais tradicionais do país.

✅ FICHA TÉCNICA

Lazio 🆚 Juventus

8ª rodada — Campeonato Italiano

📆 Data e horário: domingo, 26 de outubro, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Roma (ITA)

👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Disney+ (streaming)

🕴️Arbitragem: Andrea Colombo

🚩 Assistentes: Stefano Alassio, Alberto Tegoni e Valerio Crezzini (quarto árbitro)

📺 VAR: Francesco Meraviglia (VAR1) e Fabio Maresca (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Lazio (Técnico: Maurizio Sarri)

Ivan Provedel; Manuel Lazzari, Mario Gila, Alessio Romagnoli e Adam Marusic; Danilo Cataldi, Mattéo Guendouzi e Toma Basic; Gustav Isaksen, Mattia Zaccagni e Boulaye Dia.

Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Di Gregorio; Rugani, Lloyd Kelly e Federico Gatti; Pierre Kalulu (João Mário), Khéphren Thuram, Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso; Francisco Conceição, Kenan Yildiz e Jonathan David.

