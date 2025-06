Os clubes brasileiros estão roubando a cena no Mundial de Clubes da Fifa. Atualmente, todos estão liderando seus respectivos grupos. O Flamengo já está garantido nas oitavas com a primeira colocação do Grupo C. Quais são as chances de uma final entre times brasileiros se todos passarem da fase de grupos? Entenda as possibilidades.

Jorginho e Wesley comemoram em Flamengo x Chelsea no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Caso todos os brasileiros avancem, só existe uma possibilidade de todos estarem no mesmo lado do chaveamento. O Palmeiras teria que ser segundo do Grupo A e os outros primeiros dos seus respectivos grupos. Assim, teríamos um Botafogo x Palmeiras nas oitavas, com um possível enfrentamento com o Flamengo nas quartas e com o Fluminense na semifinal.

Todas as outras combinações com avanço de todos os brasileiros abrem possibilidade de uma final com duas equipes do nosso país.

Todos avançando em primeiro

Caso todos os brasileiros passem em primeiro lugar, Botafogo, Flamengo e Fluminense ficarão em um lado do chaveamento e Palmeiras do outro. Com essa configuração, o Alviverde só poderia encontrar uma das equipes brasileiras em um possível final. Flamengo e Botafogo podem se encontrar nas quartas e quem avançar pode enfrentar o Fluminense na semifinal.

Possíveis finais entre brasileiros neste cenário: Palmeiras x Botafogo; Palmeiras x Flamengo; Palmeiras x Fluminense.

Foto: Fabio Giannelli/AGIF

Somente o Flamengo sendo primeiro

Se apenas o Flamengo passar em primeiro, Botafogo e Fluminense estarão do mesmo lado, enquanto Palmeiras e Flamengo irão juntos para o lado oposto do chaveamento. Dessa forma, Fluminense e Botafogo podem se encontrar em uma semifinal, e o Palmeiras pode enfrentar o Flamengo nas quartas.

Possíveis finais entre brasileiros neste cenário: Botafogo x Flamengo; Botafogo x Palmeiras; Fluminense x Flamengo; Fluminense x Palmeiras.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Somente Palmeiras e Flamengo sendo primeiros

Com essa configuração, o Flamengo será o único brasileiro em um lado do chaveamento, enquanto os outros três ficarão do outro. Palmeiras e Botafogo se enfrentam já nas oitavas e podem encontrar o Fluminense na semifinal. O Fla só poderia encontrar outro time brasileiro na final.

Possíveis finais entre brasileiros neste cenário: Flamengo x Botafogo; Flamengo x Fluminense; Flamengo x Palmeiras.

Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Somente Botafogo e Flamengo sendo primeiros

Se isso acontecer, o time que ficará isolado de um lado da chave é o Fluminense, que só poderá encontrar outro clube brasileiro na final. Também teríamos um Botafogo e Palmeiras nas oitavas, com o vencedor podendo enfrentar o Flamengo nas quartas.

Possíveis finais entre brasileiros neste cenário: Fluminense x Flamengo; Fluminense x Botafogo; Fluminense x Palmeiras.

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Somente Fluminense e Flamengo sendo primeiros

Caso isso aconteça, o Botafogo será o brasileiro único de um lado da chave e os outros ficarão do outro. Flamengo e Palmeiras podem se enfrentar nas quartas e o vencedor pode pegar o Fluminense na semifinal. O Botafogo só poderia encontrar um time brasileiro na final.

Possíveis finais entre brasileiros neste cenário: Botafogo x Flamengo; Botafogo x Fluminense; Botafogo x Palmeiras.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Apenas Botafogo em segundo

Nesta configuração, Botafogo e Palmeiras estarão em um lado, enquanto a dupla Fla x Flu ficará de outro. Botafogo x Palmeiras se enfrentam nas oitavas, Flamengo e Fluminense poderiam medir forças nas quartas.

Possíveis finais entre brasileiros neste cenário: Palmeiras x Flamengo; Botafogo x Fluminense; Botafogo x Flamengo; Palmeiras x Fluminense.

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Apenas Fluminense em segundo

Se isso acontecer, Fluminense e Palmeiras ficarão de um lado, enquanto Botafogo e Flamengo estarão do outro. Fluminense e Palmeiras podem se enfrentar em um possível semifinal. Botafogo e Flamengo poderiam se encontrar nas quartas.

Possíveis finais entre brasileiros neste cenário: Fluminense x Botafogo; Palmeiras x Flamengo; Palmeiras x Botafogo; Fluminense x Flamengo.

Apenas Palmeiras em segundo

Como dito anteriormente, essa é a única possibilidade de não ter uma final brasileira caso todos passem da primeira fase,