Benfica e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (24), pela terceira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa. A bola rola às 16h (de Brasília) no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA), com transmissão de SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

Com 100% de aproveitamento em dois jogos, a equipe de Vincent Kompany chega ao jogo com a garantia de já estar classificado para a próxima fase e a confiança de ser um dos favoritos ao título da competição. O desafio do time de Bruno Lage, por outro lado, é lutar por uma vaga contra o Boca Juniors, mas ainda com chance de roubar a liderança dos alemães.

✅ FICHA TÉCNICA

BENFICA X BAYERN DE MUNIQUE

3ª RODADA - GRUPO C - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: terça-feira, 24 de junho de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA);

📺 Onde assistir: Disney+ via Cazé TV, Globoplay/SporTV, DAZN;

🟨 Árbitro: François Letexier (FRA)

🚩 Auxiliares: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

🖥️ VAR: Espen Eskas (NOR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Benfica (Técnico: Bruno Lage)

Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi, Carreras; Di María, Renato Sanches, Prestianni, Barreiro; Aktürköglu, Pavlidis.

❌ Desfalques: Belotti, Florentino

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Guerreiro; Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Coman; Harry Kane.

❓ Dúvidas: Musiala e Stanisic

❌ Desfalque: Kim Min-jae, Ito, Davies