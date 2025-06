GP da Áustria: confira horários da próxima etapa da Fórmula 1

A Fórmula 1 realiza neste domingo (29) o GP da Áustria. A prova acontece no Circuito Red Bull Ring, em Spielberg, na Estria. O Grande Prêmio é na casa da Red Bull, equipe austríaca com seis títulos de construtores na F1. A prova acontece às 10h (de Brasília) e tem transmissão da Band e F1TV.

No campeonato de pilotos, Oscar Piastri é o líder com 198 pontos, 22 a mais que Lando Norris, segundo colocado. Max Verstappen é o terceiro. Entre as equipes, a McLaren é líder absoluta, Mercedes, Ferrari e Red Bull vêm em sequência.

George Russell (Mercedes) venceu o GP do Canadá, último da F1. A prova foi marcada pelas poucas ultrapassagens e emoções. Ao final da prova, Oscar Piastri e Lando Norris disputaram posições, o que culminou no abandono do inglês.

George Russell na estreia do filme 'F1' na Times Square, em Nova York (foto: Angela Weiss / AFP)

Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou em 14º. O brasileiro ainda não pontuou na Fórmula 1.

Relembre prova de 2024

No ano passado, George Russell foi o vencedor da corrida. O pódio foi completado por Oscar Piastri (McLaren) e Carlos Sainz (Ferrari).

PÓDIO: George Russell (1º), Oscar Piastri (2º) e Carlos Sainz (3º)

POLE POSITION: Max Verstappen (1:03.314)

VOLTA MAIS RÁPIDA: Fernando Alonso (1:07.694)

Torcedores da Red Bull em prova na Áustria em 2024 (Foto: Lucas Pripfl / Red Bull Ring)

GP da Áustria; veja onde assistir e horários

➡️ Sexta-feira, 27 de junho

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 28 de junho

🏎️ Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 29 de junho

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília