La Coruña x Atlético de Madrid: onde assistir e escalações do jogo da Copa do Rei
Confira todas as informações do duelo
Deportivo La Coruña e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (13), às 17h (de Brasília), no Estádio Riazor, em La Coruña (ESP), pelas oitavas de final da Copa del Rey 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
O Deportivo chega para o confronto tentando reagir após uma sequência irregular na temporada. A equipe vem de empate por 1 a 1 com o Las Palmas, pela Segunda Divisão Espanhola, mas mantém campanha sólida na Copa do Rei, com 100% de aproveitamento até aqui. Jogando em casa, o time aposta na força no segundo tempo e na boa produção ofensiva no Riazor para tentar surpreender.
Ficha do jogo
Tudo sobre Deportivo La Coruña x Atlético de Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Deportivo La Coruña 🆚 Atlético de Madrid
Oitavas de final – Copa del Rey
📆 Data e horário: terça-feira, 13 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Riazor, em La Coruña (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Deportivo La Coruña (Técnico: Eduardo Coudet)
Álvaro Fernández; Adrià Altimira, Arnau Comas, Lucas Noubi e Giacomo Quagliata; Luismi Cruz, Mario Soriano e Diego Villares; David Mella, Yeremay Hernández e Stoichkov.
🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Marcos Llorente, Hancko, Pubill e Ruggeri; Giuliano Simeone, Gallagher, Koke e Álex Baena; Julián Álvarez e Alexander Sorloth.
