Hugo Calderano enfrenta 18º do mundo nas quartas do WTT de Macau; horário e onde assistir
Mesa-tenista brasileiro encara o alemão Qiu Dang (12º) na sexta-feira
Hugo Calderano enfrentará mais um grande nome do ranking mundial em busca das semifinais do WTT Champions de Macau. Depois de uma estreia tranquila, o brasileiro conquistou nova vitória no torneio, dessa vez, contra o alemão Qiu Dang. Neste sábado (13), às 9h45 (de Brasília), o número 4 do mundo volta à mesa para enfrentar o também alemão Patrick Franziska (18º) em jogo válido pelas quartas de final. O torneio tem transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube.
Não é a primeira vez que Calderano encara Franziska no circuito do WTT. Com uma vitória para cada, os mesa-tenistas buscam abrir vantagem no duelo, que tem o alemão como último vencedor. A derrota do brasileiro aconteceu nas oitavas de final do WTT Champions Montpellier - mesma categoria do torneio em Macau - no ano passado.
O alemão, de 33 anos, é destro e conta com um estilo clássico ofensivo, mas nunca foi compeão no WTT. Os seus melhores resultados foram os vice-campeonatos do Saudi Smash 2024, do WTT Contender Lima 2024 e do WTT Contender Tunis 2023. Enquanto isso, Calderano registra três títulos na temporada: os WTT Contender de Buenos Aires, Foz do Iguaçu e Ljubljana.
Confira as informações do jogo de Calderano nas quartas de final do WTT de Macau
HUGO CALDERANO x PATRICK FRANZISKA
QUARTAS DE FINAL - WTT CHAMPIONS DE MACAU
🏟️ Local: Macau, na China
🎾 Fase: quartas de final
🕰️ Dia e horário: sábado, 13 de setembro, às 9h45 (de Brasília)
📺 Onde assistir: Cazé TV e canal do World Table Tennis (WTT), ambos no YouTube
O que é o WTT de Macau?
O WTT Champions de Macau compõe a segunda série de mais prestígio no circuito mundial de tênis de mesa, atrás apenas dos "Smashes". Essa competição acontece entre os dias 9 e 14 de setembro, em Macau, na China, e contará com cerca de 29 dos melhores atletas do raking.
Diferentemente dos últimos torneios, que os brasileiros participaram, o WTT de Macau reúne alguns dos principais nomes do tênis de mesa mundial em apenas disputas individuais, no masculino e feminino. O torneio é disputado em sistema de eliminatória simples, com 32 atletas em cada chave.
Até as quartas de final, os confrontos são realizados em partidas melhor de cinco sets. A partir das semifinais, o formato muda, e os jogos passam a ser disputados em melhor de sete sets.
