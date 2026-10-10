Juventude x São Bernardo: onde assistir, horário e escalações
Juventude x São Bernardo: pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Juventude e São Bernardo se enfrentam no dia 11 de outubro, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão pelo Disney+ e ESPN. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Juventude vem de vitória fora de casa contra a Ponte Preta por 2 a 0, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores, o time também venceu o Operário-PR por 3 a 0 em casa e o América-MG por 1 a 0 fora de casa, mostrando boa forma na temporada.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 16h
Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
Rodada: 33
Fase: Temporada regular
Já o São Bernardo vem de derrota fora de casa para o Sport por 2 a 1, pelo Brasileirão Série B 2026. Antes disso, conquistou uma vitória em casa contra o CRB-AL por 3 a 1 e empatou fora de casa com o Novorizontino em 0 a 0, demonstrando desempenho irregular nas últimas partidas.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 11 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
- 📺 Onde assistir: Disney +, ESPN
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Juventude
Técnico: Maurício Barbieri
Jandrei; Gabriel Pinheiro, Messias, Rodrigo Sam e Diogo Barbosa; Aderlan, Mandaca e Gabriel Pires; Raí Silva, Juan Christian e Fábio Lima.
São Bernardo
Técnico: Vinícius Bergantin
Alex Alves; Pará, João Pedro, Hugo Sanches e Jemerson; Augusto, Lucas Lima e Dudu Miraíma; Felipe Garcia, Pedrinho e Fabrício Daniel.
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