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Juventude x São Bernardo: onde assistir, horário e escalações

Juventude x São Bernardo: pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Juventude x São Bernardo
Onde assistir ao vivo a partida entre Juventude e São Bernardo pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Juventude e São Bernardo se enfrentam no dia 11 de outubro, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão pelo Disney+ e ESPN. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Juventude vem de vitória fora de casa contra a Ponte Preta por 2 a 0, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores, o time também venceu o Operário-PR por 3 a 0 em casa e o América-MG por 1 a 0 fora de casa, mostrando boa forma na temporada.

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FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 16h
Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
Rodada: 33
Fase: Temporada regular

Já o São Bernardo vem de derrota fora de casa para o Sport por 2 a 1, pelo Brasileirão Série B 2026. Antes disso, conquistou uma vitória em casa contra o CRB-AL por 3 a 1 e empatou fora de casa com o Novorizontino em 0 a 0, demonstrando desempenho irregular nas últimas partidas.

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Onde assistir

  1. Competição: Série B (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 11 de outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
  5. 📺 Onde assistir: Disney +, ESPN
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Juventude
Técnico: Maurício Barbieri
Jandrei; Gabriel Pinheiro, Messias, Rodrigo Sam e Diogo Barbosa; Aderlan, Mandaca e Gabriel Pires; Raí Silva, Juan Christian e Fábio Lima.

São Bernardo
Técnico: Vinícius Bergantin
Alex Alves; Pará, João Pedro, Hugo Sanches e Jemerson; Augusto, Lucas Lima e Dudu Miraíma; Felipe Garcia, Pedrinho e Fabrício Daniel.

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Estádio Alfredo Jaconi
Estádio Alfredo Jaconi. Foto: Fernando Alves/Juventude
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