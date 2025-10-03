CEO do Fortaleza avalia novo calendário do futebol brasileiro

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, comentou a respeito das mudanças promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no calendário do futebol nacional. Em nota enviada ao Lance!, o profissional destacou que "não existe fórmula perfeita".

Além da redução de datas no Campeonato Estadual, a Copa do Nordeste passará por mudanças: clubes em competições internacionais não integrarão a disputa do torneio. O Fortaleza, por exemplo, não faria parte do campeonato se a regra estivesse em vigor nesta temporada.

Paz frisou que diminuir jogos no futebol com "o calendário mais extenso do mundo" é um fator positivo, assim como a democratização da Copa do Brasil e da Série D.

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Confira abaixo a nota completa do CEO:

Não existe fórmula perfeita. Cabe valorizar a coragem e esforço da nova gestão da CBF em encarar um tema tão complexo com mudanças estruturais. Sei que o Campeonato Brasileiro no ano todo sempre foi um desejo das TVs, que é quem paga a conta. Então acho justo e válido a mudança. Redução de datas de estaduais também era necessário, bem com democratizar ainda mais a Copa do Brasil e a Série D. São acertos. Diminuir jogos para os clubes que têm o calendário mais extenso do mundo também é algo muito bom. Desejo que a aplicação de tudo isso seja um sucesso e que o futebol brasileiro siga evoluindo com as melhores práticas de gestão e diálogo com todos os players.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a derrota para o São Paulo, o Fortaleza voltará a campo no próximo domingo (5), fora de casa, diante do Juventude. O embate terá início às 18h30 (de Brasília). A equipe do Pici segue em 19º lugar no Brasileirão, com 21 pontos.