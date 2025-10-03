Fortaleza esbarra em erros e segue na vice-lanterna da Série A

O Fortaleza foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0 na noite da última quinta-feira (2), na Arena Castelão, valendo pela 26ª rodada da Série A. O time cearense, que teve um a mais em campo desde o 1º tempo, desperdiçou a chance de subir de posição na tabela.

Precisando da vitória, a equipe cearense tentou pressionar o rival desde o começo. Em dado momento, após um ataque perigoso, o Fortaleza tinha a bola na frente. Pikachu recuou o lance, Brítez ajeitou mal e Rigoni recuperou a posse. Os paulistas seguiram no lance e encontraram o gol com Tapia.

Minutos depois, Rigoni foi expulso de forma direta após revisão da arbitragem no VAR. A torcida demonstrou empolgação e o Fortaleza voltou a atacar, mas o time desperdiçou muitas chances na frente. Aos poucos, crescia a impaciência nas arquibancadas.

Partida entre Fortaleza e São Paulo, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

No 2º tempo, Crespo acionou Enzo Díaz e subiu Wendell para a segunda linha. O time paulista marcava em um 4-4-1 com uma defesa que, apesar de desfalcada, demonstrou certa eficiência.

O segundo gol dos visitantes teve origem em um novo erro: Marinho perdeu a bola na frente e deu um contra-ataque ao São Paulo. Enzo recebeu de Bobadilla e encontrou Luciano, que decretou o 2 a 0.

Foram 25 finalizações do Fortaleza, sendo seis no gol. O time tentou 38 cruzamentos e acertou apenas seis. Caso vencesse a partida, o Tricolor do Pici ultrapassaria o Juventude, 18º colocado nesta Série A.

Próximo jogo do Fortaleza

O Fortaleza voltará a campo no próximo domingo (5), fora de casa, diante do Juventude. O embate terá início às 18h30 (de Brasília). A equipe do Pici segue em 19º lugar no Brasileirão, com 21 pontos.