Juventude x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrenta no domingo, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão
Juventude e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo (14), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão. A partida no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), terá a transmissão do Amazon Prime (streaming).
➡️ Clique para assistir no Amazon Prime
Ficha do jogo
O Flamengo, líder do Brasileirão com 47 pontos, busca quebrar um tabu na partida deste domingo. Afinal, não vence o Juventude em Caxias do Sul há 28 anos. A última vitória foi em 1997, com gol contra de Rodrigo (1 a 0).
Como chega o Juventude
O técnico Thiago Carpini não contará com Batalla e Giraldo, ambos fora por suspensão. Além deles, Abner, lesionado, também não fica à disposição. Por outro lado, o treinador terá o retorno de Lucas Fernandes, que deixou o departamento médico. Sforza e Negueba, reforços na janela de transferências, também devem ir para o jogo.
O momento do Juventude é bom. Afinal, tem três vitórias nos últimos cinco jogos, contra Corinthians, Vasco e Ceará. Assim, busca seguir o bom momento e bater o Flamengo em casa.
Como chega o Flamengo
Por sua vez, o técnico Filipe Luís não terá três jogadores à disposição. Léo Ortiz, suspenso, não joga. O mesmo acontece com Bruno Henrique, suspenso pelo STJD com 12 jogos de punição. A defesa do jogador já entrou com o pedido de efeito suspensivo, mas ainda não obteve resposta. Erick Pulgar, que se recupera de cirurgia no pé direito, segue fora.
A lista de desfalques, no entanto, pode aumentar. Alex Sandro, que sofreu lesão na panturrilha esquerda, é dúvida. O mesmo vale para Jorginho e Varela. O primeiro sentiu dores na coxa esquerda durante a semana. Já o uruguaio se reapresentou da seleção do Uruguai com um quadro de pubalgia.
Tudo sobre o jogo entre Juventude e Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE X FLAMENGO
Brasileirão - 23ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 14 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Juventude (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque, Mandaca e Nenê (Lucas Fernandes); Veron e Taliari.
Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Danilo e Ayrton Lucas (Alex Sandro); De La Cruz (Jorginho), Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.
