Juventude x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações

Juventude x Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (11), às 20h (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere.

O Juventude vive uma temporada bastante difícil no Brasileirão. Com 16 jogos disputados, o time conquistou apenas 11 pontos, resultado de três vitórias, dois empates e 11 derrotas. A equipe marcou 11 gols, mas sofreu um alto número de gols contra, 35 no total, o que reflete as dificuldades defensivas enfrentadas. O saldo negativo de -24 deixa o clube em uma posição complicada na tabela, ocupando o 19º lugar, o que o coloca na zona de rebaixamento.

Ficha do jogo JUV COR 19ª Rodada Brasileirão - Série A Data e Hora Segunda-feira (11), às 20h (horário de Brasília) Local Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Árbitro Lucas Casagrande (PR) Assistentes Rafael Trombeta (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR) Var Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) Onde assistir

Por outro lado, o Corinthians apresenta uma campanha mais equilibrada, embora também longe da zona de classificação para as competições internacionais. Com 18 jogos disputados, o time soma 22 pontos, resultado de cinco vitórias, sete empates e seis derrotas. O time de Dorival Jr. marcou 17 gols e sofreu 21, apresentando um saldo negativo de quatro gols. Atualmente na 12ª posição, o clube busca se manter fora da zona de risco e melhorar sua performance para subir na tabela nas próximas rodadas.

Histórico do confronto

O histórico de confrontos entre Corinthians e Juventude revela uma rivalidade equilibrada, mas com vantagem ligeira para o Corinthians. Ao todo, foram 33 partidas disputadas, nas quais o Corinthians saiu vitorioso em 14 ocasiões, enquanto o Juventude venceu 12 vezes, além de sete empates registrados entre as equipes. Esses números mostram uma disputa competitiva, com ambas as equipes buscando prevalecer.

Quando analisados os jogos pelo critério de mando de campo, o Corinthians leva vantagem clara em seus domínios, com 10 vitórias em 18 partidas, contra quatro triunfos do Juventude e quatro empates. Por outro lado, no Alfredo Jaconi, casa do Juventude, a equipe da casa tem se saído melhor, conquistando oito vitórias em 15 jogos, contra quatro vitórias do Corinthians e 3 empates.

Partida será no estádio Alfredo Jaconi (Foto: Fernando Alves/ EC Juventude)

Confira as informações do jogo entre Juventude x Corinthians

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE: Gaston; Reginaldo, Abner, Wilker e Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Veron e Gilberto. (Técnico: Thiago Carpini)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto. (Técnico: Dorival Jr.)