Os associados do Corinthians participam, neste sábado (9), da assembleia-geral no Parque São Jorge para votar a ratificação, ou não, do impeachment de Augusto Melo. A votação começou às 9h (de Brasília) e vai até as 17h.

Um grupo de torcedores se reuniu em frente à sede social, mas em número menor do que o esperado. As organizadas do clube haviam convocado uma manifestação para o horário da assembleia, porém a manhã transcorreu sem protestos significativos.

Apoio ao Impeachment

Torcedores expuseram faixas e cartazes contra Augusto Melo nos arredores do Parque São Jorge. A principal preocupação dos opositores do ex-dirigente é o baixo quórum, já que isso poderia beneficiá-lo. O ex-mandatário conta com o apoio de ex-sócios considerados mais “fiéis”.

Até as 13h30 (de Brasília), cerca de 1.200 sócios haviam votado. Ao todo, 10 mil estão aptos, mas a expectativa é de que apenas 3 mil participem. O clube segue funcionando normalmente e, entre gritos de protesto, alguns torcedores aproveitam para tirar um momento de lazer.

Torcedores levaram faixas de prostesto contra Augusto Meo (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Presença de diretores e confusão entre torcedores

A manhã foi marcada pela chegada de nomes de peso do Corinthians. Por volta das 8h (de Brasília), o ex-presidente Andrés Sanchez chegou ao Parque São Jorge. Ele é alvo de investigação do Ministério Público por uso indevido do cartão corporativo do clube para gastos pessoais. Sanchez votou e deixou a sede por volta das 11h.

Augusto Melo chegou no mesmo horário e permaneceu no Ginásio Wlamir Marques. Mesmo com poucas pessoas do lado de fora do Parque São Jorge, houve um conflito no estacionamento: uma apoiadora do ex-presidente o defendeu de torcedores organizados, gerando bate-boca.