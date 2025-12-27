Estevão vira assunto em derrota do Chelsea: 'Não dá mais'

O jovem Estevão foi reserva na derrota do Chelsea para o Aston Villa por 2 a 1, neste sábado (27), no Stamford Bridge, em Londres. Nas redes sociais, o nome do jogador brasileiro ficou em alta durante a partida.

Pela 18° rodada da Premier League, donos da casa saíram na frente ainda no primeiro tempo, com João Pedro, mas viram a equipe de Birmingham reagir na etapa final com dois gols de Ollie Watkins, que saiu do banco para decidir o confronto. Estevão ficou no banco do Chelsea até o final do segundo tempo, e teve apenas 20 minutos em campo.

Nas redes sociais, o noome do brasileiro ficou muito em alta, principalmente na Europa. Estevão é tratado como uma joia do Chelsea, e os torcedores do clube londrino se irritam quando o jogador tem poucos minutos em campo. Veja os comentários abaixo:

Estevão em ação pelo Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Veja comentários sobre Estevão durante jogo do Chelsea

Tradução: Nunca veremos Estevão e Palmer juntos em campo

Resultado emperra o clube londrino

Com o resultado, o Chelsea de Estevão voltou a tropeçar na competição e não conseguiu embalar uma sequência positiva, permanecendo na 5ª colocação da Premier League. Já o Aston Villa ampliou seu bom momento, chegou à oitava vitória consecutiva no Campeonato Inglês e reduziu para três pontos a distância em relação ao líder Arsenal.

O último jogo do dia na Premier League começou em ritmo intenso. O duelo colocava frente a frente duas equipes do G-5, e a expectativa de um confronto equilibrado foi confirmada desde os primeiros minutos. Empurrado pela torcida e com Estevão fora, o Chelsea assumiu o controle das ações e passou a pressionar o Aston Villa no campo defensivo, dificultando qualquer tentativa de saída dos visitantes.

A equipe londrina dominou amplamente a primeira etapa. Explorando as jogadas pelos lados do campo, os Blues avançavam com velocidade e levavam perigo com a presença constante dos atacantes e meio-campistas na área. João Pedro abriu o placar para os donos da casa. O Aston Villa, por sua vez, teve dificuldades para manter a posse de bola e praticamente não conseguiu finalizar. Estevão viu o primeiro tempo no banco do Chelsea.

Na volta do intervalo, as alterações do técnico Unai Emery surtiram efeito e o Aston Villa virou o jogo com dois gols de Watkins. Estevão entrou no Chelsea aos 72 minutos, mas pouco conseguiu fazer para mudar o cenário.