Brasileiro marca, mas Chelsea leva virada e perde para Aston Villa
Ãpesar de gol de João Pedro, Watkins roubou a cena e marcou doblete
O Aston Villa venceu o Chelsea de virada por 2 a 1, neste sábado (27), no Stamford Bridge, em Londres, pela 18ª rodada da Premier League. Os donos da casa saíram na frente ainda no primeiro tempo, com João Pedro, mas viram a equipe de Birmingham reagir na etapa final com dois gols de Ollie Watkins, que saiu do banco para decidir o confronto.
Com o resultado, o Chelsea voltou a tropeçar na competição e não conseguiu embalar uma sequência positiva, permanecendo na 5ª colocação da Premier League. Já o Aston Villa ampliou seu bom momento, chegou à oitava vitória consecutiva no Campeonato Inglês e reduziu para três pontos a distância em relação ao líder Arsenal.
Como foi Chelsea x Aston Villa?
O último jogo do dia na Premier League começou em ritmo intenso. O duelo colocava frente a frente duas equipes do G-5, e a expectativa de um confronto equilibrado foi confirmada desde os primeiros minutos. Empurrado pela torcida, o Chelsea assumiu o controle das ações e passou a pressionar o Aston Villa no campo defensivo, dificultando qualquer tentativa de saída dos visitantes.
A equipe londrina dominou amplamente a primeira etapa. Explorando as jogadas pelos lados do campo, os Blues avançavam com velocidade e levavam perigo com a presença constante dos atacantes e meio-campistas na área. O Aston Villa, por sua vez, teve dificuldades para manter a posse de bola e praticamente não conseguiu finalizar.
O gol do Chelsea parecia questão de tempo e saiu aos 36 minutos. Em uma descida pela esquerda, Cucurella se associou a Garnacho e levantou a bola na área. O cruzamento saiu forte demais e acabou resultando em escanteio. Na cobrança, Reece James bateu fechado, a bola passou por vários jogadores na disputa e desviou levemente em João Pedro antes de entrar no gol. O toque foi suficiente para tirar o goleiro da jogada e colocar os Blues em vantagem.
Com o placar favorável e o controle do jogo, o Chelsea administrou os minutos finais da primeira etapa. O Aston Villa terminou o primeiro tempo sem finalizar nenhuma vez na direção do gol, evidenciando a superioridade dos donos da casa até o intervalo.
Na volta do segundo tempo, o cenário começou a mudar. Mesmo com o Chelsea ainda melhor em campo, o Aston Villa conseguiu, aos poucos, sair da pressão e avançar suas linhas. A equipe passou a ocupar mais o campo ofensivo e a rondar a área adversária, ainda que sem criar chances claras de imediato.
A virada começou a se desenhar após as mudanças promovidas por Unai Emery. O técnico lançou Ollie Watkins em campo, e o impacto foi quase imediato. Em uma pressão alta sobre a defesa do Chelsea, o Aston Villa roubou a bola, Morgan Rogers recebeu com espaço e encontrou Watkins infiltrando entre os zagueiros. O atacante ganhou na velocidade, ficou cara a cara com o goleiro e finalizou com precisão para empatar a partida.
O gol abalou o Chelsea, que passou a sofrer com a intensidade do adversário. O Aston Villa empilhou ataques, e o goleiro Sánchez precisou intervir em mais de uma oportunidade para evitar a virada naquele momento. Após alguns minutos de pressão, os Blues até conseguiram equilibrar as ações, mas o controle durou pouco.
Na reta final do confronto, Watkins voltou a ser decisivo. O atacante disputou uma bola no ataque, forçou o erro da defesa e ganhou um escanteio para o Aston Villa. Na cobrança, o camisa 11 apareceu bem posicionado, subiu mais alto que a marcação e cabeceou firme para marcar o segundo gol, selando a virada e coroando sua atuação decisiva no Stamford Bridge.
