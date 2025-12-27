Ingleses citam Rayan e Montoro como melhores jovens de 2025

O desempenho de jovens fora do eixo das cinco principais ligas da Europa chamou a atenção da imprensa inglesa em 2025. Em levantamento divulgado pela "BBC", da Inglaterra, e com base em dados do CIES Football Observatory, Rayan, do Vasco, e Álvaro Montoro, do Botafogo, aparecem entre os principais destaques da nova geração do futebol mundial.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A análise levou em conta métricas como jogo aéreo, recuperação de bola, distribuição, conduções em progressão, criação de chances e finalização. Dentro desses critérios, Rayan e Montoro se destacaram pelo impacto direto em suas equipes e pela maturidade apresentada ainda em idade sub-20, chamando a atenção da imprensa inglesa como nomes com potencial para ganhar projeção global já a partir de 2026.

continua após a publicidade

No caso de Rayan, o reconhecimento reflete uma temporada de afirmação no futebol brasileiro. Aos 19 anos, o atacante foi eleito o melhor estreante do Campeonato Brasileiro de 2025 e terminou o ano como artilheiro da Copa do Brasil, com cinco gols. No Brasileirão, balançou as redes 14 vezes, ficando atrás apenas de jogadores consolidados como Vitor Roque, De Arrascaeta e Kaio Jorge.

Rayan em Vasco x Fluminense - jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)

Canhoto, forte fisicamente e dono de boa leitura de jogo, Rayan disputou 54 partidas na temporada, com 20 gols marcados, assumindo protagonismo no Vasco mesmo em jogos decisivos. O desempenho também se refletiu no cenário internacional: no início do ano, foi campeão do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira, com dois gols e participação direta em partidas-chave da campanha.

continua após a publicidade

Já Álvaro Montoro, de 18 anos, ganhou destaque pelo impacto imediato desde que chegou ao Botafogo. Contratado em junho, o meia argentino rapidamente se tornou peça importante no meio-campo alvinegro, chamando atenção pela capacidade de atuar em espaços curtos, qualidade no passe e leitura tática acima da média. Antes disso, Montoro já havia se destacado no futebol sul-americano e foi convocado para a Copa do Mundo Sub-20 com a Argentina.

Apesar de ter sofrido uma fratura na clavícula durante o torneio de base, em outubro, Montoro manteve seu nome em evidência e voltou aos gramados ainda em 2025. O relatório do CIES aponta o argentino como um dos jovens mais completos fora das grandes ligas, especialmente pelo equilíbrio entre criação e participação defensiva.

Outros jovens citados no levantamento

Além de Rayan e Montoro, o estudo repercutido pela BBC lista outros nomes que se destacaram em 2025. Entre eles está Pedrinho, atacante brasileiro de 19 anos que atua no Zenit, revelado pelo Corinthians. Conhecido pela habilidade em espaços curtos e confiança no um contra um, o jogador é citado como um dos jovens ofensivos mais promissores fora dos grandes centros.

O ranking também inclui Givairo Read, lateral-direito do Feyenoord, Geovany Quenda, ponta do Sporting já negociado com o Chelsea, Rodrigo Mora, jovem do Porto que entrou para a história do Mundial de Clubes, e Kees Smit, destaque do AZ Alkmaar no Europeu Sub-19. Fora da Europa Ocidental, aparecem ainda Caleb Yirenkyi, do Nordsjaelland, e Joane Gadou, zagueiro do RB Salzburg.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.