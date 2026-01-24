Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (24/01/2026)
Veja os jogos televisionados desta sábado (24)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (24), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, estaduais e entre outros ao redor do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 24 de janeiro de 2026)
Campeonato Paulista
São Bernardo x Mirassol – 15h – HBO Max
Ponte Preta x Noroeste – 17h – HBO Max
Palmeiras x São Paulo – 18h30 – TNT e HBO Max
Campeonato Carioca
Botafogo x Bangu – 21h – Sportv e Premiere
Campeonato Inglês
West Ham x Sunderland – 9h30 – ESPN 4 e Disney+
Manchester City x Wolverhampton – 12h – ESPN e Disney+
Burnley x Tottenham – 12h – Xsports e Disney+
Fulham x Brighton – 12h – Disney+
Bournemouth x Liverpool – 14h30 – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
Rayo Vallecano x Osasuna – 10h – Disney+
Valencia x Espanyol – 12h15 – ESPN 2 e Disney+
Sevilla x Athletic Bilbao – 14h30 – ESPN 2 e Disney+
Villarreal x Real Madrid – 17h – ESPN e Disney+
Campeonato Italiano
Como x Torino – 11h – ESPN 3 e Disney+
Fiorentina x Cagliari – 14h – Disney+
Lecce x Lazio – 16h45 – Xsports e Disney+
Campeonato Alemão
Bayern x Augsburg – 11h30 – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Bayer Leverkusen x Werder Bremen – 11h30 – CazéTV e OneFootball
Eintracht Frankfurt x Hoffenheim – 11h30 – OneFootball
Mainz x Wolfsburg – 11h30 – OneFootball
Heidenheim x RB Leipzig – 11h30 – OneFootball
Union Berlin x Borussia Dortmund – 14h30 – Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
Campeonato Francês
Olympique de Marseille x Lens – 17h05 – CazéTV
Campeonato Português
Arouca x Sporting – 15h – ESPN 4 e Disney+
Estoril x Vitória de Guimarães – 17h30 – Disney+
Campeonato Holandês
Ajax x Volendam – 12h30 – Disney+
PSV x NAC Breda – 16h – Disney+
Campeonato Argentino
Barracas Central x River Plate – 17h – ESPN 4 e Disney+
Gimnasia La Plata x Racing – 19h30 – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Turco
Fatih Karagümrük x Galatasaray – 14h – Disney+
Campeonato Saudita
Neom x Al Hilal – 14h30 – Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Millwall x Charlton – 9h30 – Xsports e Disney+
Hull City x Swansea – 12h – Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Valladolid x Albacete – 10h – Disney+
Leganés x Real Sociedad B – 12h15 – Disney+
Las Palmas x Córdoba – 14h30 – Disney+
Cádiz x Granada – 17h – Disney+
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Cesena x Bari – 11h – SportyNet (YouTube)
Mantova x Venezia – 11h – OneFootball
Frosinone x Reggiana – 11h – OneFootball
Juve Stabia x Virtus Entella – 11h – OneFootball
Monza x Pescara – 11h – OneFootball
Modena x Palermo – 13h15 – OneFootball
Spezia x Avellino – 15h30 – OneFootball
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Karlsruher x Hertha Berlin – 9h – RC Sport e OneFootball
Hannover x Fortuna Düsseldorf – 9h – OneFootball
Greuther Fürth x Eintracht Braunschweig – 9h – OneFootball
Magdeburg x Dynamo Dresden – 16h30 – OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Energie Cottbus x Schweinfurt – 10h – OneFootball
Hoffenheim II x Alemannia Aachen – 10h – OneFootball
Erzgebirge Aue x Ulm – 10h – OneFootball
Rot-Weiss Essen x Havelse – 10h – OneFootball
Ingolstadt x Stuttgart II – 10h – OneFootball
Duisburg x Jahn Regensburg – 12h30 – OneFootball
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
Reims x Saint-Étienne – 16h – SportyNet (YouTube)
Campeonato Inglês Feminino
Chelsea (F) x Arsenal (F) – 9h30 – Canal GOAT, ESPN e Disney+
Campeonato Mexicano Feminino
Atlético San Luis (F) x Tijuana (F) – 19h30 – Disney+
Campeonato Mineiro
North x Pouso Alegre – 18h – SportyNet+
URT x Itabirito – 19h30 – SportyNet+
Uberlândia x América-MG – 20h30 – Premiere
Campeonato Pernambucano
Sport x Vitória-PE – 17h – Canal GOAT e TV FPF Betnacional
Retrô x Jaguar – 19h – Canal GOAT e TV FPF Betnacional
Campeonato Paraibano
Botafogo-PB x Sousa – 17h – Canal GOAT
Campeonato Alagoano
CSA x CRB – 16h – TV Pajuçara e SportyNet
Campeonato Goiano
Anapolina x Goiás – 16h – Canal GOAT
Campeonato Paranaense
Athletico-PR x Galo Maringá – 16h – Canal GOAT e Rede Furacão
FC Cascavel x Coritiba – 16h – Ric Record, Canal GOAT e TV Coxa
Operário-PR x Foz do Iguaçu – 16h – Canal GOAT
Londrina x Cianorte – 16h – Canal GOAT
Azuriz x São Joseense – 16h – Canal GOAT
Maringá x Andraus – 16h – Canal GOAT
Amistosos
Al Sadd x Shabab Al Ahli – 13h – ESPN 3 e Disney+
Al Duhail x Al Wahda – 13h – Disney+
Nacional-URU x Deportes Concepción – 21h – Disney+
