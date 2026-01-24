menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (24/01/2026)

Veja os jogos televisionados desta sábado (24)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/01/2026
07:00
Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)
imagem cameraVini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (24), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, estaduais e entre outros ao redor do mundo.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 24 de janeiro de 2026)

Campeonato Paulista

São Bernardo x Mirassol – 15h – HBO Max
Ponte Preta x Noroeste – 17h – HBO Max
Palmeiras x São Paulo – 18h30 – TNT e HBO Max

Campeonato Carioca

Botafogo x Bangu – 21h – Sportv e Premiere

Montoro fez o gol do Botafogo contra o Volta Redonda (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Jogos de hoje: o Botafogo entra em campo neste sábado (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Campeonato Inglês

West Ham x Sunderland – 9h30 – ESPN 4 e Disney+
Manchester City x Wolverhampton – 12h – ESPN e Disney+
Burnley x Tottenham – 12h – Xsports e Disney+
Fulham x Brighton – 12h – Disney+
Bournemouth x Liverpool – 14h30 – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

Rayo Vallecano x Osasuna – 10h – Disney+
Valencia x Espanyol – 12h15 – ESPN 2 e Disney+
Sevilla x Athletic Bilbao – 14h30 – ESPN 2 e Disney+
Villarreal x Real Madrid – 17h – ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Como x Torino – 11h – ESPN 3 e Disney+
Fiorentina x Cagliari – 14h – Disney+
Lecce x Lazio – 16h45 – Xsports e Disney+

Campeonato Alemão

Bayern x Augsburg – 11h30 – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Bayer Leverkusen x Werder Bremen – 11h30 – CazéTV e OneFootball
Eintracht Frankfurt x Hoffenheim – 11h30 – OneFootball
Mainz x Wolfsburg – 11h30 – OneFootball
Heidenheim x RB Leipzig – 11h30 – OneFootball
Union Berlin x Borussia Dortmund – 14h30 – Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball

Campeonato Francês

Olympique de Marseille x Lens – 17h05 – CazéTV

Campeonato Português

Arouca x Sporting – 15h – ESPN 4 e Disney+
Estoril x Vitória de Guimarães – 17h30 – Disney+

Campeonato Holandês

Ajax x Volendam – 12h30 – Disney+
PSV x NAC Breda – 16h – Disney+

Campeonato Argentino

Barracas Central x River Plate – 17h – ESPN 4 e Disney+
Gimnasia La Plata x Racing – 19h30 – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Turco

Fatih Karagümrük x Galatasaray – 14h – Disney+

Campeonato Saudita

Neom x Al Hilal – 14h30 – Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Millwall x Charlton – 9h30 – Xsports e Disney+
Hull City x Swansea – 12h – Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Valladolid x Albacete – 10h – Disney+
Leganés x Real Sociedad B – 12h15 – Disney+
Las Palmas x Córdoba – 14h30 – Disney+
Cádiz x Granada – 17h – Disney+

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Cesena x Bari – 11h – SportyNet (YouTube)
Mantova x Venezia – 11h – OneFootball
Frosinone x Reggiana – 11h – OneFootball
Juve Stabia x Virtus Entella – 11h – OneFootball
Monza x Pescara – 11h – OneFootball
Modena x Palermo – 13h15 – OneFootball
Spezia x Avellino – 15h30 – OneFootball

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Karlsruher x Hertha Berlin – 9h – RC Sport e OneFootball
Hannover x Fortuna Düsseldorf – 9h – OneFootball
Greuther Fürth x Eintracht Braunschweig – 9h – OneFootball
Magdeburg x Dynamo Dresden – 16h30 – OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Energie Cottbus x Schweinfurt – 10h – OneFootball
Hoffenheim II x Alemannia Aachen – 10h – OneFootball
Erzgebirge Aue x Ulm – 10h – OneFootball
Rot-Weiss Essen x Havelse – 10h – OneFootball
Ingolstadt x Stuttgart II – 10h – OneFootball
Duisburg x Jahn Regensburg – 12h30 – OneFootball

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

Reims x Saint-Étienne – 16h – SportyNet (YouTube)

Campeonato Inglês Feminino

Chelsea (F) x Arsenal (F) – 9h30 – Canal GOAT, ESPN e Disney+

Campeonato Mexicano Feminino

Atlético San Luis (F) x Tijuana (F) – 19h30 – Disney+

Campeonato Mineiro

North x Pouso Alegre – 18h – SportyNet+
URT x Itabirito – 19h30 – SportyNet+
Uberlândia x América-MG – 20h30 – Premiere

Campeonato Pernambucano

Sport x Vitória-PE – 17h – Canal GOAT e TV FPF Betnacional
Retrô x Jaguar – 19h – Canal GOAT e TV FPF Betnacional

Campeonato Paraibano

Botafogo-PB x Sousa – 17h – Canal GOAT

Campeonato Alagoano

CSA x CRB – 16h – TV Pajuçara e SportyNet

Campeonato Goiano

Anapolina x Goiás – 16h – Canal GOAT

Campeonato Paranaense

Athletico-PR x Galo Maringá – 16h – Canal GOAT e Rede Furacão
FC Cascavel x Coritiba – 16h – Ric Record, Canal GOAT e TV Coxa
Operário-PR x Foz do Iguaçu – 16h – Canal GOAT
Londrina x Cianorte – 16h – Canal GOAT
Azuriz x São Joseense – 16h – Canal GOAT
Maringá x Andraus – 16h – Canal GOAT

Amistosos

Al Sadd x Shabab Al Ahli – 13h – ESPN 3 e Disney+
Al Duhail x Al Wahda – 13h – Disney+
Nacional-URU x Deportes Concepción – 21h – Disney+

