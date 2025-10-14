O Brasil perdeu de virada para o Japão por 3 a 2 em amistoso na manhã desta terça-feira (14), disputado em Tóquio, capital japonesa. Após abrir dois gols de vantagem, a equipe de Carlo Ancelotti falhou em mais de uma oportunidade e deu a chance dos donos da casa vencerem o duelo. O trio que balançou as redes do lado adversário atua na Europa, mas são atletas de segunda prateleira, com valor de mercado "modesto", principalmente comparados aos brasileiros.

Juntos, os três atletas somam 33 milhões de euros em valor de mercado, o que equivale a R$ 210 milhões na cotação atualizada. O gol que diminuiu o placar foi marcado pelo atacante Takumi Minamino, atleta que defende o Monaco, da França. O jogador é o mais caro entre os três e é avaliado em 15 milhões de euros, ou R$ 95 milhões. O gol saiu após uma falha individual do zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro.

O gol de empate veio de Keito Nakamura, mais um atacante que atua na França. O jogador de 25 anos tem valor de mercado apontado em 8 milhões de euros, ou R$ 50 milhões. O gol saiu após um cruzamento que o atleta japonês completou para o gol sozinho, mas Fabrício Bruno não conseguiu cortar e ajudou a mandar ela para as redes.

O terceiro e último gol, que saiu após cobrança de escanteio, contou com uma falha do goleiro Hugo Souza, do Corinthians. Ayase Ueda, atacante que veste a camisa do Feynoord, da Holanda, cabeceou e o arqueiro não conseguiu rebater. O jogador japonês é cotado em 10 milhões de euros, ou pouco mais de R$ 63 milhões. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Gabriel Martinelli marcou o segundo gol do Brasil contra o Japão. (Foto: @RAFAELRIBEIRORIO I CBF)

Comparação com jogadores da Seleção

Os gols do Brasil saíram com Paulo Henrique, lateral direito do Vasco que jogou suas duas primeiras partidas da carreira com a Seleção nesta Data Fifa, e o atacante Gabriel Martinelli, que atua no Arsenal. O jogador vascaíno é o menos valioso da Seleção Brasileira, com "apenas" 3,5 milhões de euros, o que significa R$ 22,3 milhões.

O atacante do Arsenal está em outro patamar. Martinelli está entre os atacantes mais caros do Brasil e tem avaliação de mercado de 55 milhões de euros, ou R$ 350 milhões na cotação atual. Ou seja, o autor do segundo gol do Brasil vale, sozinho, mais que todo o trio ofensivo do Japão que marcou e decretou a derrota da Seleção Brasileira no amistoso desta terça-feira (14).

O ataque brasileiro tem um valor de mercado bem acima da cifra total do elenco. O sistema ofensivo do Brasil, que teve oito nomes chamados por Ancelotti, é estimado em 465 milhões de euros, ou R$ 2,98 bilhões, enquanto o elenco japonês é avaliado em 203,5 milhões de euros, ou R$ 1,3 bilhão.