Onde Assistir

Bournemouth x Liverpool: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 23ª rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/01/2026
15:48
Bournemouth x Liverpool: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBournemouth x Liverpool: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Bournemouth e Liverpool se enfrentam neste sábado (24), às 14h30 (de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING), pela 23ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Bournemouth-escudo-onde-assistir
BOU
Liverpool-escudo-onde-assistir
LIV
23ª rodada
Premier League
Data e Hora
sábado, 24 de janeiro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
Local
Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
Árbitro
Michael Salisbury (ING)
Assistentes
Marc Perry (ING) e Simon Long (ING)
Var
John Brooks (ING)
Onde assistir

O Liverpool, atual 4º colocado com 36 pontos, entra em campo buscando encerrar uma sequência de três empates consecutivos na liga que atrapalhou sua perseguição aos líderes. O time de Arne Slot, no entanto, chega com moral após uma vitória contundente por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha na Champions League. A equipe defende uma invencibilidade de 13 jogos e conta com o reforço "moral" da classificação europeia para se firmar no G-4.

O Bournemouth vive uma situação delicada. Na 15ª posição com 27 pontos, os Cherries sofrem com um departamento médico lotado e venceram apenas uma das últimas 14 partidas. Apesar da fase irregular, o time de Andoni Iraola aposta no fator casa e na confiança de ter vencido o Tottenham recentemente para tentar surpreender os Reds. O destaque fica para o brasileiro Evanilson no comando de ataque.

Tudo sobre o jogo entre Bournemouth e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Bournemouth 🆚 Liverpool
23ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 24 de janeiro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Michael Salisbury (ING)
🚩 Assistentes: Marc Perry (ING) e Simon Long (ING)
📺 VAR: John Brooks (ING)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Adam Smith, James Hill, Senesi e Truffert; Alex Scott e Lewis Cook; Álex Jiménez, Junior Kroupi e Amine Adli; Evanilson.

🔴🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Frimpong, Konaté (ou Joe Gomez), Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Curtis Jones e Szoboszlai; Salah, Ekitiké e Florian Wirtz.

Bournemouth x Liverpool: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Bournemouth x Liverpool: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)

