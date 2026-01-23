Bournemouth x Liverpool: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 23ª rodada
Bournemouth e Liverpool se enfrentam neste sábado (24), às 14h30 (de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING), pela 23ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Liverpool, atual 4º colocado com 36 pontos, entra em campo buscando encerrar uma sequência de três empates consecutivos na liga que atrapalhou sua perseguição aos líderes. O time de Arne Slot, no entanto, chega com moral após uma vitória contundente por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha na Champions League. A equipe defende uma invencibilidade de 13 jogos e conta com o reforço "moral" da classificação europeia para se firmar no G-4.
O Bournemouth vive uma situação delicada. Na 15ª posição com 27 pontos, os Cherries sofrem com um departamento médico lotado e venceram apenas uma das últimas 14 partidas. Apesar da fase irregular, o time de Andoni Iraola aposta no fator casa e na confiança de ter vencido o Tottenham recentemente para tentar surpreender os Reds. O destaque fica para o brasileiro Evanilson no comando de ataque.
Tudo sobre o jogo entre Bournemouth e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bournemouth 🆚 Liverpool
23ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 24 de janeiro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Michael Salisbury (ING)
🚩 Assistentes: Marc Perry (ING) e Simon Long (ING)
📺 VAR: John Brooks (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚫ Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Adam Smith, James Hill, Senesi e Truffert; Alex Scott e Lewis Cook; Álex Jiménez, Junior Kroupi e Amine Adli; Evanilson.
🔴🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Frimpong, Konaté (ou Joe Gomez), Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Curtis Jones e Szoboszlai; Salah, Ekitiké e Florian Wirtz.
