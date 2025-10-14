Europeus reagem à derrota do Brasil para o Japão: ‘Viraram piada’

Em manhã pouco inspirada, o Brasil perdeu de virada para o Japão, nesta terça-feira (14), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Nas redes sociais, os europeus comentaram muito sobre a derrota da Seleção Brasileira por 3 a 2.

continua após a publicidade

O Brasil abriu dois gols de vantagem, mas viu o Japão virar o jogo no segundo tempo. Paulo Henrique e Gabriel Martinelli marcaram para a Seleção, mas Minamino, Fabrício Bruno contra e Ueda viraram o jogo para os japoneses. O amistoso foi o sétimo jogo de Ancelotti na Seleção Brasileira.

➡️Júnior aponta ‘culpa’ por virada em Japão x Brasil: ‘Influência muito grande’

Quando o jogo acabou, o assunto na Europa foi a derrota do Brasil para o Japão. A maioria dos europeus tirou sarro da Seleção Brasileira, que pela primeira vez foi derrotada para os japoneses. Veja abaixo:

continua após a publicidade

Gabriel Martinelli marcou o segundo gol do Brasil contra o Japão. (Foto: @RAFAELRIBEIRORIO I CBF)

Veja reação dos europeus com a derrota do Brasil para o Japão

Tradução: O Japão mereceu a vitória. É triste o que aconteceu com o Brasil, eles viraram piada. Eu passei de assistir R10, R9, Rivaldo, Kaká, Zé Roberto, Cafu para assistir palhaços no time.

Tradução: E esse cara queria uma bola de ouro. É, o Brasil está acabado, eles não vão ganhar a Copa do Mundo de 2026.

Tradução: Essa defesa do Brasil é horrível. Eles não têm nenhum lateral competente/confiável e têm um Onana Regen no gol.

Tradução: Olhar para a cara do Ancelotti diz tudo. O Japão transformou uma desvantagem de 2 a 0 em uma vitória de 3 a 2 em 19 minutos insanos. Mudança tática clássica de Moriyasu no intervalo, inundando os espaços onde o Brasil se descuidou. Bem-vindo à gestão internacional, Carlo.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

Diante do Japão, Carlo Ancelotti promoveu oito mudanças no Brasil em relação à equipe que goleara a Coreia do Sul, na semana passada. A dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães, além do atacante Vini Jr, foram os únicos que iniciaram pela Seleção nesta terça-feira.

Com o time bastante modificado e diante de um adversário melhor que os coreanos, o Brasil começou com alguma dificuldade. O Japão jogou com suas linhas muito próximas e tentava empurrar o Brasil contra seu campo de defesa. Além disso, tentava chegar à meta de Hugo Souza explorando as laterais, principalmente a esquerda.

Bem posicionado e trocando passes, aos poucos o time de Ancelotti começou a ganhar terreno. Lucas Paquetá procurava distribuir o jogo pela meia, enquanto Martinelli e Vini jr tentavam arrancadas pela esquerda em Japão x Brasil.

Foi pelo outro lado, no entanto, que o placar foi aberto. Aos 26, Paulo Henrique recebeu lindo passe de Bruno Guimarães e chutou cruzado, marcando seu primeiro gol pela Seleção logo no primeiro jogo como titular. Cinco minutos mais tarde, foi a vez de Gabriel Martinelli ampliar, após assistência de Paquetá.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os 2 a 0 do primeiro tempo pareciam encaminhar uma vitória tranquila, que iria facilitar as observações de Carlo Ancelotti. Mas aí a defesa, setor considerado primordial pelo técnico italiano, desandou. E Fabrício Bruno foi protagonista para isso em Japão x Brasil.

Aos 6, o zagueiro do Cruzeiro errou o passe dentro da grande área e entregou nos pés de Minamino, que chutou forte, sem chances para Hugo Souza. Dez minutos depois, Nakamura chutou cruzado e Fabrício Bruno tentou cortar, mas a bola tomou o caminho do gol.

Aturdido na defesa, o Brasil não conseguiu mais se encontrar em campo. O Japão, sentindo o ótimo momento, seguiu em cima. E, aos 25, virou com merecimento: Ito bateu escanteio e Ueda, de cabeça, subiu livre para marcar. Virada em Japão x Brasil.

Com a virada, Ancelotti mexeu na equipe, mas não deu. Japão vence o Brasil pela primeira vez na história.