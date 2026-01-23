menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Manchester City x Wolves: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 23ª rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/01/2026
15:27
Manchester City x Wolves: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraManchester City x Wolves: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Manchester City e Wolves se enfrentam neste sábado (24), às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), pela 23ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
Wolverhampton-escudo-onde-assistir
WOL
23ª rodada
Premier League
Data e Hora
sábado, 24 de janeiro de 2026, às 12h (de Brasília)
Local
Etihad Stadium, em Manchester (ING)
Árbitro
Farai Hallam (ING)
Assistentes
Dan Cook (ING) e Ian Hussin (ING)
Var
Darren England (ING)
Onde assistir

O duelo marca um choque de realidades, mas com momentos surpreendentes. O Manchester City, vice-líder com 43 pontos, entra em campo pressionado para não deixar o Arsenal escapar na ponta. O time de Pep Guardiola vive uma fase atípica, vindo de derrotas para o Manchester United (na liga) e para o Bodo/Glimt (na Champions), e precisa desesperadamente da vitória para acalmar os ânimos. A novidade pode ser a estreia do zagueiro Marc Guéhi.

continua após a publicidade

O Wolverhampton, por sua vez, é o lanterna da competição com apenas 8 pontos, mas vive seu "melhor" momento na temporada. Os Wolves estão invictos há cinco jogos (quatro pela Premier League), vindo de um empate contra o Newcastle. Apesar da difícil missão de escapar do rebaixamento (estão a 14 pontos do primeiro time fora do Z-3), a equipe promete dificultar a vida dos Citizens.

Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Wolves (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Wolves
23ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 24 de janeiro de 2026, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Farai Hallam (ING)
🚩 Assistentes: Dan Cook (ING) e Ian Hussin (ING)
📺 VAR: Darren England (ING)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes (ou Lewis), Khusanov, Max Alleyne (ou Marc Guehi) e O'Reilly; Rodri; Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Phil Foden e Doku; Erling Haaland.

🟠⚫ Wolverhampton (Técnico: Rob Edwards)
José Sá; Yerson Mosquera, Santiago Bueno e Ladislav Krejci; Jackson Tchatchoua, João Gomes, André, Mateus Mané e Hugo Bueno; Jorgen Strand Larsen (ou Arokodare) e Hwang Hee-Chan.

Manchester City x Wolves: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Manchester City x Wolves: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias