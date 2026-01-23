Manchester City x Wolves: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 23ª rodada
Manchester City e Wolves se enfrentam neste sábado (24), às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), pela 23ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O duelo marca um choque de realidades, mas com momentos surpreendentes. O Manchester City, vice-líder com 43 pontos, entra em campo pressionado para não deixar o Arsenal escapar na ponta. O time de Pep Guardiola vive uma fase atípica, vindo de derrotas para o Manchester United (na liga) e para o Bodo/Glimt (na Champions), e precisa desesperadamente da vitória para acalmar os ânimos. A novidade pode ser a estreia do zagueiro Marc Guéhi.
O Wolverhampton, por sua vez, é o lanterna da competição com apenas 8 pontos, mas vive seu "melhor" momento na temporada. Os Wolves estão invictos há cinco jogos (quatro pela Premier League), vindo de um empate contra o Newcastle. Apesar da difícil missão de escapar do rebaixamento (estão a 14 pontos do primeiro time fora do Z-3), a equipe promete dificultar a vida dos Citizens.
Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Wolves (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Wolves
23ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 24 de janeiro de 2026, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Farai Hallam (ING)
🚩 Assistentes: Dan Cook (ING) e Ian Hussin (ING)
📺 VAR: Darren England (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes (ou Lewis), Khusanov, Max Alleyne (ou Marc Guehi) e O'Reilly; Rodri; Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Phil Foden e Doku; Erling Haaland.
🟠⚫ Wolverhampton (Técnico: Rob Edwards)
José Sá; Yerson Mosquera, Santiago Bueno e Ladislav Krejci; Jackson Tchatchoua, João Gomes, André, Mateus Mané e Hugo Bueno; Jorgen Strand Larsen (ou Arokodare) e Hwang Hee-Chan.
